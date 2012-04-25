Автомобили КИА: оптимальный выбор жителя современного мегаполоиса

Человеку, ведущему активный образ жизни, обходиться без собственного авто возможным в принципе не представляется. За единицу времени необходимо успеть по нескольким адресам, времени на решение насущных вопросов катастрофически не хватает. Общественный транспорт ходит крайне нерегулярно – в этом на собственном опыте убедились многие наши соотечественники, опоздавшие на важные мероприятия из-за того, что долго ждали автобус или трамвай.Важность приобретения своего автомобиля даже не обсуждается – остается определить с конкретной маркой средства передвижения. Предметом повышенного спроса на отечественном рынке справедливо считается продукция южнокорейского концерна kia. Именно эти машины обладают полным набором полезных пользовательских характеристик для того, чтобы носить гордый титул «авто универсального плана».Так ли это на самом деле? Безусловно! Популярность средств придвижения, выпускаемых в Южной Корее, обусловлена совокупностью факторов. В первую очередь, в специализированной торговой сети машины представлены по ценам, доступным для представителей среднего класса. Если собственных сбережений для совершения покупки недостаточно, можно воспользоваться автозаймом.К числу очевидных достоинств машины причисляют и ее надежность, безупречную управляемость, простоту в эксплуатации. Отдельный «респект» средству передвижение присылают водители, делающие ставку на аспекты экономичность. Малый расход топлива во время пути создает требуемые предпосылки для сокращения издержек в ходе эксплуатации подвижного состава.Автомобиль в равной степени подходит водителям, перемещающимся не только по рафинированных трассам мегаполисов, но и по не отличающимся ровностью проселочным дорогам. Кроссовер киа спортейдж оптимально подходят как жителям отдаленных пригородов и селянам, так и туристам, заядлым рыбакам и охотникам – всем тем, кому приходиться перемещаться в условиях пересеченной местности.Уважение заслуживает не только внешний вид «покорителя дорог», но и критерии безопасности в отношении находящихся в салоне водителя и пассажиров. В стандартную комплектацию Sportage включаются системы ABS и ESP, 6 подушек безопасности, ограничивающие нагрузки ремни. Внутреннее пространство кроссовера оснащено, также, гидроусилителем руля, системой подогрева сидений, регулятором наклона рулевой колонки – конструкторы сделали все от них зависящее, что езда в КИА сопрягалась с получением только позитивных эмоций.