Для чего нужно пломбирование?

Когда в незапамятные времена возникла частная собственность, одновременно с ней появилась и необходимость в ее сохранении. Она не стала менее значительной и в наше время, особенно при хранении или транспортировке грузов. Именно в таких случаях нередко происходят подмены грузов или прямые хищения.