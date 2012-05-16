В Свердловской области обнаружены обломки американского бомбардировщика времен Великой Отечественной

За два дня было найдено и собранно порядка полутоны обломков и деталей. Для поиска мелких деталей применялись металлоискатели. Были найдены останки пилота. На месте крушения установили крест, и Отец Александр, один из организаторов экспедиции, совершил богослужение, посвященное поминовению усопшего летчика и всех жертв Великой Отечественной войны.