Новый мыс — живой пример комфортабельной новостройки Тюмени

Posted 24 июля 2012,, 10:45
Published 24 июля 2012,, 10:45
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Компания «Меридиан Констракшн» обладает всей разрешительной документацией, строительные работы начаты и идут в усиленном темпе, а с 16 июля открыты двери для покупателей квартир комфортабельной новостройки.
Благодаря грамотной и эффективной организации строительного процесса на объектах «Меридиан Констракшн» все работы проводятся точно в срок, а зачастую идут даже с существенным опережением графика. Возведение домов второй очереди строительства (двух шестнадцатиэтажных зданий ГП-4 и ГП-5) начато и идет полным ходом. По словам Сергея Гусева, первого заместителя генерального директора «Меридиан Констракшн», в настоящее время ведутся работы по забивке свайного поля новостройки, а к монтажу каркасов жилых зданий строители приступят в начале августа. Предполагается, что коробки домов будут возведены в середине лета 2013 года. В апреле будущего года специалисты начнут прокладывать внутренние инженерные сети и остеклять дома. В это же время будут проводиться работы по отделке внутридомового пространства и благоустройству придомовой территории. Во втором квартале 2014 года планируется сдача объектов в эксплуатацию, и недвижимость Тюмени пополнится двумя комфортабельными жилыми домами.
Строительство домов жилого квартала «Новый мыс» ведется по кирпично-монолитной, очень популярной сейчас технологии. Благодаря этому методу домостроения недвижимость Тюмени отличается великолепными эксплуатационными свойствами. Обеспечиваются отличные звукоизоляционные и тепловые характеристики зданий, а фасады имеют эстетичный красивый вид. Внимания заслуживает отделка внутридомового пространства. В соответствии со специально разработанным дизайн-проектом на полы подъездов и лестничных клеток будет уложена плитка с новейшим антискользящим покрытием, а стены будут окрашены в приятные глазу, светлые тона. Новостройки представлены одно- и двухкомнатными квартирами с грамотно продуманной эргономикой и площадью от 26 кв. м. В квартирах будет произведена улучшенная черновая отделка. При желании покупатель может заказать у компании-застройщика любую чистовую отделку. «Меридиан Констракшн» предлагает различные варианты дизайн-проектов. Однокомнатная квартира будет стоить от 1450 тыс. руб.
Представитель застройщика отмечает, что внимание к любому покупателю — неизменное кредо компании. Предлагаются различные условия покупки квартир: рассрочка до 18 месяцев, кредиты на ипотеку от банков-партнеров. Работа идет по всем существующим социальным программам, поэтому финансовое решение устроит каждого, кто хочет приобрести недвижимость Тюмени.
В квартале «Новый мыс» нашли реализацию все представления о функциональном, комфортном, современном и, самое главное, доступном жилье. Каждому по нраву придется спокойная архитектура зданий. В существующий ландшафт отлично вписываются стройность и лаконичность фасадов новостройки, которые послужат гармоничным украшением района. Предусмотрено все самое необходимое. Это и функциональные планировки, и комфортная эргономика квартир, и современные лифты. В благоустроенном дворе — изобилие удобных гостевых парковок, детская и спортивные площадки. Спокойные внутриквартальные проезды, развитая инфраструктура района, удобная транспортная развязка создают заботливую комфортную атмосферу. Именно об этом мечтает каждый человек, который хочет обустроить собственный, уютный и теплый домашний очаг.