Новый мыс — живой пример комфортабельной новостройки Тюмени

Благодаря грамотной и эффективной организации строительного процесса на объектах «Меридиан Констракшн» все работы проводятся точно в срок, а зачастую идут даже с существенным опережением графика. Возведение домов второй очереди строительства (двух шестнадцатиэтажных зданий ГП-4 и ГП-5) начато и идет полным ходом. По словам Сергея Гусева, первого заместителя генерального директора «Меридиан Констракшн», в настоящее время ведутся работы по забивке свайного поля новостройки, а к монтажу каркасов жилых зданий строители приступят в начале августа. Предполагается, что коробки домов будут возведены в середине лета 2013 года. В апреле будущего года специалисты начнут прокладывать внутренние инженерные сети и остеклять дома. В это же время будут проводиться работы по отделке внутридомового пространства и благоустройству придомовой территории. Во втором квартале 2014 года планируется сдача объектов в эксплуатацию, и недвижимость Тюмени пополнится двумя комфортабельными жилыми домами.