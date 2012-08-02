Смена юридического адреса как часть реорганизации юридического лица

Posted 2 августа 2012,, 11:05
Published 2 августа 2012,, 11:05
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Юридическое лицо — учреждение или предприятие, которое является носителем гражданских прав и обязанностей. Оно обладает каким-то имуществом, может быть ответчиком и истцом в суде и так далее. Реорганизация юридического лица представляет собой комплекс специальных мер, целью которых является смена одной организационно-правовой формы на другую. Процесс этот, как правило, долгий и сложный. Он в обязательном порядке требует полного расчета со всеми сотрудниками компании, инвентаризации имущества, согласование всех расчетов с внебюджетными фондами и налоговой службой и многое другое. Решение о проведении реорганизации принимается либо судом, либо собственником имущества, либо группой учредителей юридического лица. Бывают ситуации, когда только эта процедура способна спасти предприятие от банкротства и, как следствие, его ликвидации или смены владельца.
Существует несколько форм реорганизации юридического лица: слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование. Любой из этих способов зачастую серьезно затрагивает интересы кредиторов. При начале реорганизации их необходимо предупреждать заранее посредством письменного уведомления или же через СМИ. Свои претензии они имеют право предъявить в течение тридцати дней.
Реорганизация иногда требует смены юридического адреса. Данная процедура представляет собой государственную регистрацию изменения места нахождения исполнительного органа юридического лица. Это обязательно должно вноситься в учредительные документы. Кроме того, в налоговый орган необходимо предоставить Устав общества в обновленной редакции. В нынешнем законодательстве отсутствует требование о непременном наличии гарантийного письма от арендодателя и копии свидетельства о праве собственности на помещение. Тем не менее, отсутствие этих документов порой становится причиной для отказа в первичной регистрации или же в смене юридического адреса. В таких случаях принято говорить о «недостоверности адреса места нахождения». Вот список документов, которые требуются для подачи в налоговую: Устав общества в новой редакции и его копия; квитанция, подтверждающая оплату государственной пошлины на внесение изменений в учредительные документы; заявление на регистрацию изменений, которые будут внесены в учредительные документы; документы на юридический адрес (в том случае, если смена происходит на адрес заказчика).