Смена юридического адреса как часть реорганизации юридического лица

Реорганизация иногда требует смены юридического адреса. Данная процедура представляет собой государственную регистрацию изменения места нахождения исполнительного органа юридического лица. Это обязательно должно вноситься в учредительные документы. Кроме того, в налоговый орган необходимо предоставить Устав общества в обновленной редакции. В нынешнем законодательстве отсутствует требование о непременном наличии гарантийного письма от арендодателя и копии свидетельства о праве собственности на помещение. Тем не менее, отсутствие этих документов порой становится причиной для отказа в первичной регистрации или же в смене юридического адреса. В таких случаях принято говорить о «недостоверности адреса места нахождения». Вот список документов, которые требуются для подачи в налоговую: Устав общества в новой редакции и его копия; квитанция, подтверждающая оплату государственной пошлины на внесение изменений в учредительные документы; заявление на регистрацию изменений, которые будут внесены в учредительные документы; документы на юридический адрес (в том случае, если смена происходит на адрес заказчика).