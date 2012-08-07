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Posted 7 августа 2012, 05:00

Published 7 августа 2012, 05:00

Modified 4 августа 2022, 21:51

Updated 4 августа 2022, 21:51

На Тагилстрое водитель ГАЗели сбил мотоциклиста. У парня переломы и ушибы

7 августа 2012, 05:00
Вчера около часа дня на улице Балакинской напротив дома №64 произошла авария с участием автомобиля ГАЗ-3302 и мотоцикла Honda VTR. Причиной ее, по сообщению Отделения пропаганды Нижнетагильского ГИБДД, стало непредоставление преимущества движения со стороны водителя ГАЗели 1983 года рождения Марата.

При повороте налево мужчина должен был пропустить 22-летнего мотоциклиста, двигающегося прямо. Не сделав этого, водитель ГАЗели допустил столкновение с мотоциклом. Конечно, повреждения в этом ДТП получил именно мотоцикл, а травмы – его водитель Алексей. У него закрытый перелом обоих костей правого предплечья, а также ушибы правой половины грудной клетки, правого коленного сустава и носа. Молодой человек госпитализирован в Центральную городскую больницу №4.

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#Происшествия#ДТП#Авто#Автопроисшествия#Мотоцикл#Газель
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