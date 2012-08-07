На Тагилстрое водитель ГАЗели сбил мотоциклиста. У парня переломы и ушибы

При повороте налево мужчина должен был пропустить 22-летнего мотоциклиста, двигающегося прямо. Не сделав этого, водитель ГАЗели допустил столкновение с мотоциклом. Конечно, повреждения в этом ДТП получил именно мотоцикл, а травмы – его водитель Алексей. У него закрытый перелом обоих костей правого предплечья, а также ушибы правой половины грудной клетки, правого коленного сустава и носа. Молодой человек госпитализирован в Центральную городскую больницу №4.