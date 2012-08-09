«Очень много полиции: опера, рота оперативного реагирования, ГИБДД, ППСМ», - Егор Бычков с места эксгумации Татьяны Казанцевой (ФОТО)

Тело Татьяны увезли в морг. О целях операции можно только догадываться. Однакопо прошествии некоторого времени девушку вновь захоронили. Как сообщает портал Ura.ru, на кладбище приехали сестра ТатьяныМарина и ее мама. Обе пребывают в состоянии шока, ведь именно сегодня они должныбыли прийти предупредить администрацию кладбища о предстоящей процедуре. В тоже время в субботу вновь пройдет, уже повторно, эксгумация тела ТатьяныКазанцевой.