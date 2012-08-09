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Posted 9 августа 2012, 10:30

Published 9 августа 2012, 10:30

Modified 4 августа 2022, 21:51

Updated 4 августа 2022, 21:51

«Очень много полиции: опера, рота оперативного реагирования, ГИБДД, ППСМ», - Егор Бычков с места эксгумации Татьяны Казанцевой (ФОТО)

9 августа 2012, 10:30
Сегодня силовые структуры провели эксгумацию тела погибшей Татьяны Казанцевой, реабилитантки фонда «Город без наркотиков».

Известно, что эксгумация официально назначена на субботу, 11 августа. Темне менее, без предупреждения операцию начали сегодня в семь утра. Какрассказывает тагильский общественник Егор Бычков, родители узнали об этомслучайно. Подозревая неладное, они ранее установили на могилу сигнализацию,которая сработала, когда начали вскрывать могилу.

Приехав на место, все просто потеряли дар речи.

Вся территория кладбища была оцеплена. Очень много полиции: опера, ротаоперативного реагирования (силовая поддержка), ГИБДД, ППСМ - кого только нет.Вы не поверите: даже снайперы были. Да, рассредоточились по кладбищу снастоящими снайперскими винтовками. Полицейский автобус перегородил вход на кладбище Егор Бычков.

Тело Татьяны увезли в морг. О целях операции можно только догадываться. Однакопо прошествии некоторого времени девушку вновь захоронили. Как сообщает портал Ura.ru, на кладбище приехали сестра ТатьяныМарина и ее мама. Обе пребывают в состоянии шока, ведь именно сегодня они должныбыли прийти предупредить администрацию кладбища о предстоящей процедуре. В тоже время в субботу вновь пройдет, уже повторно, эксгумация тела ТатьяныКазанцевой.

Фото со страницы Егора Бычкова ВКонтакте.

Ситуация, прямо скажем, странная, даже абсурдная. Искренне жаль родителейдевушки, с которыми совсем не считаются.

Не нужно тревожить прах Тани, если никакого криминала в еесмерти не было. Она умирала на наших глазах от болезни. Есть все заключенияврачей, которые зафиксировали причину смерти - «инфекционный менингоэнцефалит»...Мы будем обжаловать в суде решение следствия об эксгумации тела Тани, а также напишемзаявление в прокуратуру сестра Татьяны Марина Казанцева. (Выдержка изинтервью на портале Ura.ru).

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#Происшествия#Свердловская область#Смерть#Город без наркотиков
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