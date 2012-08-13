В Екатеринбурге из-за пожара остались без крова 32 человека. Горевшее здание, по словам жильцов, было аварийным

Posted 13 августа 2012, 05:05
Published 13 августа 2012, 05:05
Modified 14 декабря 2023, 15:55
Updated 14 декабря 2023, 15:55
Напомним, двухэтажный деревянный жилой дом по улице Титова, 4 в Екатеринбурге сгорел в ночь на 8 августа. Без крыши над головой осталось 12 семей – 32 человека. Также в результате пострадали 5 человек, у них переломы и ожоги тела, на данный момент 4 из них по-прежнему находятся в больнице. Расселением погорельцев занимается администрация Чкаловского района.
В администрации состоялось оперативное совещание, создан специальный штаб. Все пострадавшие в первый же день после пожара написали заявление на предоставление муниципального жилья, но это невозможно сделать за один день, – пояснили в пресс-службе администрации Чкаловского района. – Все погорельцы решили пока жить у родственников и в садовых домиках. И только двое мужчин согласились разместиться в местной школе №106.
Как пояснили в администрации, сейчас происходит процедура признания дома аварийным, после чего какие-либо решения по предоставлению жилья должны будут принимать в мэрии Екатеринбурга. А пока СУЭРЖ (Специализированное Управление Эксплуатации и Реабилитации Жилья) занимается поисками свободного муниципального жилья, чтобы временно разместить пострадавших от пожара. Точных сроков, когда погорельцы получат ключи от квартир, пока не называется.
Есть и еще одна проблема. Почти все жильцы во время пожара потеряли свои документы, теперь их придется полностью восстанавливать.
Мы договорились с центром регистрации граждан, чтобы они как можно быстрее и вне очереди помогли восстановить всем пострадавшим документы, поскольку из-за их отсутствия у людей возникает масса проблем отметили в администрации Чкаловского района.
При этом стоит отметить, что, по словам самих жильцов, дом на Титова, 4 был признан аварийным несколько десятилетий назад. Но по каким-то причинам барак не расселяли, и в нем в опасных условиях продолжали жить семьи с детьми.