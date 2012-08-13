В Екатеринбурге из-за пожара остались без крова 32 человека. Горевшее здание, по словам жильцов, было аварийным

В администрации состоялось оперативное совещание, создан специальный штаб. Все пострадавшие в первый же день после пожара написали заявление на предоставление муниципального жилья, но это невозможно сделать за один день, – пояснили в пресс-службе администрации Чкаловского района. – Все погорельцы решили пока жить у родственников и в садовых домиках. И только двое мужчин согласились разместиться в местной школе №106.