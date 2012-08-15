Вопрос по Юрьеву камню поручили решить Сергею Носову

С одной стороны, завод даст новые рабочие места, с другой стороны, оченьсерьезно отразится на и без того неблагополучной экологии. В связи этим один заодним проходят пикеты и митинги против строительства и начала разработок. Положительныйрезультат есть: проект нового завода приостановлен. Да только никакихдокументов о действительном спасении природных ресурсов нет.