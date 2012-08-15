Вопрос по Юрьеву камню поручили решить Сергею Носову

Posted 15 августа 2012, 09:30
Published 15 августа 2012, 09:30
Modified 4 августа 2022, 21:51
Updated 4 августа 2022, 21:51
С одной стороны, завод даст новые рабочие места, с другой стороны, оченьсерьезно отразится на и без того неблагополучной экологии. В связи этим один заодним проходят пикеты и митинги против строительства и начала разработок. Положительныйрезультат есть: проект нового завода приостановлен. Да только никакихдокументов о действительном спасении природных ресурсов нет.
В запутанной ситуации поручили разобраться вице-губернатору Свердловскойобласти Сергею Носову, возможному мэру Нижнего Тагила. Он намерен урегулироватьвопрос по лицензии на разработку месторождения. Сергей Константинович вближайшем будущем проведет переговоры с собственником Александром Мироненко.
В то же время, как рассказывает «Областная газета», РуководительООО «Юрьев камень» Александр Мироненко публично пообещал, что строительствакарьера на этой территории не будет, организация уже участвуетв конкурсе на получение другого участка.
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