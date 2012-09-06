Техника УВЗ выходит на нефтегазовый рынок

Posted 6 сентября 2012, 03:05
Published 6 сентября 2012, 03:05
Modified 14 декабря 2023, 15:55
Updated 14 декабря 2023, 15:55
Мобильные буровые установки были созданы в рамках масштабной программы по разработке и освоению новых видов гражданской техники. МБР-125 и МБР-160 предназначены для текущего, капитального ремонтов и бурения скважин с устьевым давлением до 35 МПа, а также для освоения газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин глубиной до 5 000 метров.
Сборка опытных образцов МБР-125 и МБР-160 на Уралвагонзаводе началась в январе 2010 года, а широкой публике они были впервые представлены на VI Международной выставке технических средств «Оборона и защита-2010», где удостоились самых высоких оценок специалистов нефтегазовой промышленности. Сертификат соответствия был получен лишь спустя два года, так как специалисты Уралвагонзавода впервые столкнулись со столь сложной техникой, предназначенной для работы на опасных производственных объектах, и, как следствие, с высочайшими требованиями на сертификационные испытания.
Только для проведения двух видов испытаний МБР-125 и МБР-160 возникла необходимость в разработке, изготовлении и строительстве уникального стенда статических и динамических испытаний грузоподъёмностью 250 т! Объективность полученных результатов подтверждается тем, что испытания на стенде были проведены с автоматической записью компьютером всех параметров установок.
К настоящему моменту все требования безопасности, экологии, охраны труда и окружающей среды соблюдены, и теперь МБР уже не являются опытными образцами, а с полным правом переходят в категорию товарной продукции. Планируется, что мобильные буровые установки будут производиться на площадях предприятия «Витязь» (г. Ишимбай), входящего в состав корпорации «УВЗ».
На МБР уже есть потенциальные заказчики. Буровые установки привлекли внимание как российских, так и зарубежных нефтегазовых промышленников. Несмотря на то, что эксплуатация скважин, доработанных горизонтальными стволами, является относительно новой и ещё малораспространённой в России технологией инновационного характера, она в разы поднимает эффективность валовой отдачи скважин и снижает затраты по сравнению с кустовым методом бурения при помощи передвижных стационарных установок. Таким образом, современные мобильные буровые установки УВЗ будут востребованы на отечественном рынке нефтегазовой промышленности.