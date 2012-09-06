Техника УВЗ выходит на нефтегазовый рынок

Сборка опытных образцов МБР-125 и МБР-160 на Уралвагонзаводе началась в январе 2010 года, а широкой публике они были впервые представлены на VI Международной выставке технических средств «Оборона и защита-2010», где удостоились самых высоких оценок специалистов нефтегазовой промышленности. Сертификат соответствия был получен лишь спустя два года, так как специалисты Уралвагонзавода впервые столкнулись со столь сложной техникой, предназначенной для работы на опасных производственных объектах, и, как следствие, с высочайшими требованиями на сертификационные испытания.