Депутаты решили проверить работу камер фиксации нарушений

По его мнению, проверка «Стрелки» необходима, так как законодатели смогли собрать десятки жалоб на ее работу, самой распространенной из которых стало завышение камерами действительной скорости автомобиля.Депутат также добавил, что между фиксацией скорости и съемкой проходит определенное время, в результате чего происходит ложная идентификация машины.Лысаков отметил, что депутаты хотят проверить законность процедуры сертификации комплексов видеофиксации. Он добавил, что при получении «Стрелкой» соответствующих документов могли быть применены коррупционные схемы, а сотрудники ГИБДД отказывают водителям, получившим неправильные штрафные квитанции, ссылаясь на полную исправность приборов, так как на них есть все необходимые сертификаты.Под данным центра организации движения Москвы, которые приводит «Коммерсант», при помощи «Стрелок» с начала года в столице было зафиксировано 1 миллион 680 тысяч нарушений скоростного режима. С жалобами в ГИБДД обратились 1 тысяча 700 человек, из которых только один водитель пожаловался на то, что камера завысила его фактическую скорость движения во время съемки.Сейчас за соблюдением ПДД на московских дорогах следят 150 комплексов «Стрелка». До конца года их количество увеличится до 450 штук. Стоимость одного устройства видеофиксации нарушений составляет около трех миллионов рублей.