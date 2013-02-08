Преимущества сотрудничества с авиагрузовым терминалом Домодедово Карго

Posted 8 февраля 2013,, 14:10
Published 8 февраля 2013,, 14:10
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Одной из важнейших сфер деятельности по оказанию услуг разного рода международным торговым и производственным компаниям является логистика. Процесс транспортировки грузов через международные границы является ответственной задачей, требующей профессионального подхода. С такого рода процедурами успешно справляется терминал Домодедово Карго, находящийся непосредственно на территории одного из крупнейших аэропортов СНГ.
Домодедово Карго — это авиагрузовой комплекс, оборудованный по последнему слову техники и использующий наиболее эффективные и грамотные алгоритмы работы. Общая площадь его помещений составляет более 13 тысяч квадратных метров, а мощности терминала создают возможность обработки грузов объемом до 600 тонн в сутки. Эти показатели примерно в 10 раз превышают среднестатистическую пропускную способность большинства грузовых терминалов, расположенных на территории российских аэропортов. Терминал функционирует в круглосуточном режиме и предоставляет широчайший спектр услуг. Благодаря его расположению непосредственно на территории аэропорта Домодедово отправка груза возможна практически в любые пункты назначения. На базе терминала осуществляется таможенное оформление грузов, их декларирование в стандартном и электронном виде в полном соответствии с актуальными законодательными нормами. Диапазон услуг, предоставляемых клиентам, включает в себя следующие процедуры:
Благодаря всестороннему и внимательному обслуживанию клиентов международный грузовой терминал Домодедово Карго является одним из признанных лидеров в своей нише деятельности. Он оснащен всем необходимым для работы с самыми разными группами грузов. Для особо ценной продукции, нуждающейся в дополнительной защите от хищения, оборудованы специальные охраняемые помещения с системой круглосуточного видеонаблюдения. На базе терминала работают морозильные камеры для скоропортящихся продуктов, а также специальные помещения для содержания животных, соответствующие всем ветеринарным требованиям. Комплекс имеет все необходимое оснащение для безопасной и качественной работы с крупногабаритными грузами. Терминал с большой ответственностью подходит к решению кадрового вопроса, благодаря чему в его штате работают только высококвалифицированные профессионалы с внушительным опытом работы. Одним из основных и очевидных преимуществ сотрудничества с международным грузовым авиатерминалом Домодедово Карго является то, что владельцы груза могут быть полностью уверены за его сохранность, неприкосновенность и соблюдение всех надлежащих условий обращения с ним. Клиентам терминала предоставляются все необходимые гарантии, что позволяет оптимизировать выполнение бизнес-процессов, связанных с транспортировкой грузов. Терминал имеет безупречную репутацию, богатейший опыт работы и постоянно расширяет свои возможности. Благодаря этому абсолютное большинство клиентов комплекса постепенно переходят в статус постоянных.