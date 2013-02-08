Преимущества сотрудничества с авиагрузовым терминалом Домодедово Карго

Благодаря всестороннему и внимательному обслуживанию клиентов международный грузовой терминал Домодедово Карго является одним из признанных лидеров в своей нише деятельности. Он оснащен всем необходимым для работы с самыми разными группами грузов. Для особо ценной продукции, нуждающейся в дополнительной защите от хищения, оборудованы специальные охраняемые помещения с системой круглосуточного видеонаблюдения. На базе терминала работают морозильные камеры для скоропортящихся продуктов, а также специальные помещения для содержания животных, соответствующие всем ветеринарным требованиям. Комплекс имеет все необходимое оснащение для безопасной и качественной работы с крупногабаритными грузами. Терминал с большой ответственностью подходит к решению кадрового вопроса, благодаря чему в его штате работают только высококвалифицированные профессионалы с внушительным опытом работы. Одним из основных и очевидных преимуществ сотрудничества с международным грузовым авиатерминалом Домодедово Карго является то, что владельцы груза могут быть полностью уверены за его сохранность, неприкосновенность и соблюдение всех надлежащих условий обращения с ним. Клиентам терминала предоставляются все необходимые гарантии, что позволяет оптимизировать выполнение бизнес-процессов, связанных с транспортировкой грузов. Терминал имеет безупречную репутацию, богатейший опыт работы и постоянно расширяет свои возможности. Благодаря этому абсолютное большинство клиентов комплекса постепенно переходят в статус постоянных.