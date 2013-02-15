«Мягкий хоккей» стал праздником для ребят из детского дома в Южаково

А пока мужчины разыгрывали ледовую баталию, женская часть населения детского дома вместе с супругами хоккеистов устроила кухонные посиделки с готовкой винегрета и печением пирогов. «Прекрасные половины» игроков с готовностью поддержали инициативу мужей посетить детский дом ещё и потому, что визит состоялся в День влюблённых и это был хороший повод показать детям пример супружеских отношений. За лепкой пирожков девчонки рассказали гостьям, что сегодня они приготовили и уже обменялись с мальчишками валентинками, но кто с кем — смущённо оставили в тайне.