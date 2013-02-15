«Мягкий хоккей» стал праздником для ребят из детского дома в Южаково

Posted 15 февраля 2013, 10:55
Published 15 февраля 2013, 10:55
Modified 24 февраля, 07:31
Updated 24 февраля, 07:31
«Спутник» привёз в подарок ребятам не только игрушки, брошенные на лёд болельщиками 20 января, но ещё наборы канцелярских товаров для учёбы, кроссовки (каждому по размеру), мячи, хоккейные свитера, коврики для разминки, и, конечно же, клюшки и шайбы. В этом детском доме ребята прочно стоят на коньках, и каждый день выходят на свой открытый корт. Мальчишки — чтобы погонять шайбу, а девочки — чтобы проделать изящные пируэты из программы фигурного катания.
Главный тренер «Спутника» Алексей Фетисов, вручая подарки, пожелал ребятам расти здоровыми, умными и дружными. В ответ прозвучало троекратное «Спасибо!». А после этого состоялся хоккейный матч между командами «ЮжДД» и «Спутник», закончившийся со счётом 2:1 в пользу хозяев. В роли арбитра выступил капитан «Спутника» Виталий Жиляков.
Здорово, что к нам приехали хоккеисты «Спутника»! Спасибо за подарки, за настоящие клюшки и шайбы. Игра классно прошла. Приезжайте к нам ещё! — лидер команды «ЮжДД» Степан Бурдаков.
Приглашение Степана поддержали и «хозяйки детского дома» — директор Ирина Валентиновна Будяк и заместитель по учебно-воспитательной работе Ольга Александровна Иванова. Кроме благодарности за подарки, они подчеркнули, что для детей очень важно расширение круга общения. Особенно для мальчишек — с мужчинами. И в этом смысле приезд хоккеистов «Спутника» пришёлся как нельзя кстати.
А пока мужчины разыгрывали ледовую баталию, женская часть населения детского дома вместе с супругами хоккеистов устроила кухонные посиделки с готовкой винегрета и печением пирогов. «Прекрасные половины» игроков с готовностью поддержали инициативу мужей посетить детский дом ещё и потому, что визит состоялся в День влюблённых и это был хороший повод показать детям пример супружеских отношений. За лепкой пирожков девчонки рассказали гостьям, что сегодня они приготовили и уже обменялись с мальчишками валентинками, но кто с кем — смущённо оставили в тайне.
И в финале был замечательный чайный стол с домашними пирогами, взаимные пожелания счастья, и приглашения приезжать друг другу в гости, которые обязательно будут реализованы.
© Пресс-служба СК «Спутник»