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Posted 25 февраля 2013, 04:26

Published 25 февраля 2013, 04:26

Modified 24 февраля, 07:32

Updated 24 февраля, 07:32

Сергей Носов встретится с жителями Ленинского района Нижнего Тагила 27 февраля

25 февраля 2013, 04:26
Встреча пройдет в здании Дворца культуры школьников (К.Маркса, 39) в 16:00 и продлится 2 часа, как сообщает официальный сайт города.

За это время мэр города планирует обсудить с горожанами самые актуальные на сегодняшний день проблемы. Причем степень актуальности вопросов определяется самими жителями: на официальном сайте создан соответствующий опрос.

На момент создания данной новости жителей Ленинского района больше всего беспокоят работа управляющих компаний, проблемы с медицинскими услугами и цены на услуги ЖКХ. Вероятнее всего, именно этим темам в большей степени будет посвящен предстоящий диалог мэра с публикой.

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#Политика#Ленинский район#Встреча
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