Сергей Носов встретится с жителями Ленинского района Нижнего Тагила 27 февраля

На момент создания данной новости жителей Ленинского района больше всего беспокоят работа управляющих компаний, проблемы с медицинскими услугами и цены на услуги ЖКХ. Вероятнее всего, именно этим темам в большей степени будет посвящен предстоящий диалог мэра с публикой.