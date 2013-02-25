Сергей Носов встретится с жителями Ленинского района Нижнего Тагила 27 февраля

Posted 25 февраля 2013, 04:26
Published 25 февраля 2013, 04:26
Modified 24 февраля, 07:32
Updated 24 февраля, 07:32
За это время мэр города планирует обсудить с горожанами самые актуальные на сегодняшний день проблемы. Причем степень актуальности вопросов определяется самими жителями: на официальном сайте создан соответствующий опрос.
На момент создания данной новости жителей Ленинского района больше всего беспокоят работа управляющих компаний, проблемы с медицинскими услугами и цены на услуги ЖКХ. Вероятнее всего, именно этим темам в большей степени будет посвящен предстоящий диалог мэра с публикой.
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