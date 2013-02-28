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Posted 28 февраля 2013, 07:15

Published 28 февраля 2013, 07:15

Modified 24 февраля, 07:33

Updated 24 февраля, 07:33

Пожар на катке в парке имени Бондина тушили «всем миром»

28 февраля 2013, 07:15
Огонь вспыхнул в парке 19 февраля после 16 часов. Благо, он был учебный — сотрудники 9 отряда ФПС продемонстрировали тушение очага пожара при помощи первичных средств пожаротушения.

Также в этот день сотрудники МЧС, ВДПО и администрации парка им. Бондина организовали для отдыхающих эстафету на противопожарную тематику: тагильчане состязались в быстроте вызова пожарной помощи, одевании боевой одежды пожарного, рисовали пожарную машину, на скорость прокладывали рукавную линию, и как настоящие пожарные тушили условный очаг пожара.

Как сообщается в пресс-релизе, целью данного мероприятия было обратить внимание жителей города на проблемы пожарной безопасности, на необходимость осторожного и бережного обращения с огнем. Администрация парка уверена, что все участники акции, устроенной 19 февраля, усвоили, что пожар — это не случайность, а результат неправильного поведения детей и взрослых.

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#Общество#Пожар#Акция#Парк Бондина
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