Пожар на катке в парке имени Бондина тушили «всем миром»

Как сообщается в пресс-релизе, целью данного мероприятия было обратить внимание жителей города на проблемы пожарной безопасности, на необходимость осторожного и бережного обращения с огнем. Администрация парка уверена, что все участники акции, устроенной 19 февраля, усвоили, что пожар — это не случайность, а результат неправильного поведения детей и взрослых.