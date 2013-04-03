В Нижнем Тагиле проходит областной учебно-методический сбор МЧС

Posted 3 апреля 2013, 06:20
Published 3 апреля 2013, 06:20
Modified 24 февраля, 07:33
Updated 24 февраля, 07:33
В Нижнем Тагиле на учебно-методический сбор МЧС собрались представители практически всех муниципальных образований Свердловской области. Особый акцент на учениях сделан на мероприятия, связанные с наступившим противопаводковым и приближающимся пожароопасным периодами. Участники сбора рассмотрели вопросы состояния нормативно-правовой базы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе, организации оповещения населения при возникновении ЧС, работы единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, совершенствования деятельности по гражданской защите населения.
С приветственным словом к собравшимся обратился Глава Нижнего Тагила Сергей Носов. «Было бы неверно думать, что только федеральные власти должны нести ответственность за безопасность людей, — подчеркнул он. — Например, в Нижнем Тагиле в 2013 году на мероприятия, связанные с предупреждением ЧС, будет выделено 21,2 млн рублей. Еще 1,3 млн рублей в местном бюджете запланированы для совершенствования работы добровольной пожарной дружины».
В течение дня участники сбора не ограничились заслушиванием докладов, а побывали на специальных мероприятиях на учебных местах: пункте временного размещения «санаторий „Руш“ и ЕДДС города Нижний Тагил. Теоретические и практические занятия сотрудников МЧС продолжатся и завтра. Ожидается, что в них примет участие Председатель Правительства Свердловской области Денис Паслер.