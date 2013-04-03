В Нижнем Тагиле проходит областной учебно-методический сбор МЧС

С приветственным словом к собравшимся обратился Глава Нижнего Тагила Сергей Носов. «Было бы неверно думать, что только федеральные власти должны нести ответственность за безопасность людей, — подчеркнул он. — Например, в Нижнем Тагиле в 2013 году на мероприятия, связанные с предупреждением ЧС, будет выделено 21,2 млн рублей. Еще 1,3 млн рублей в местном бюджете запланированы для совершенствования работы добровольной пожарной дружины».