tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 апреля 2013, 06:20

Published 3 апреля 2013, 06:20

Modified 24 февраля, 07:33

Updated 24 февраля, 07:33

В Нижнем Тагиле проходит областной учебно-методический сбор МЧС

3 апреля 2013, 06:20
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов принял участие в региональном учебно-методическом сборе Главного управления МЧС России по Свердловской области.

В Нижнем Тагиле на учебно-методический сбор МЧС собрались представители практически всех муниципальных образований Свердловской области. Особый акцент на учениях сделан на мероприятия, связанные с наступившим противопаводковым и приближающимся пожароопасным периодами. Участники сбора рассмотрели вопросы состояния нормативно-правовой базы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе, организации оповещения населения при возникновении ЧС, работы единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, совершенствования деятельности по гражданской защите населения.

С приветственным словом к собравшимся обратился Глава Нижнего Тагила Сергей Носов. «Было бы неверно думать, что только федеральные власти должны нести ответственность за безопасность людей, — подчеркнул он. — Например, в Нижнем Тагиле в 2013 году на мероприятия, связанные с предупреждением ЧС, будет выделено 21,2 млн рублей. Еще 1,3 млн рублей в местном бюджете запланированы для совершенствования работы добровольной пожарной дружины».

В течение дня участники сбора не ограничились заслушиванием докладов, а побывали на специальных мероприятиях на учебных местах: пункте временного размещения «санаторий „Руш“ и ЕДДС города Нижний Тагил. Теоретические и практические занятия сотрудников МЧС продолжатся и завтра. Ожидается, что в них примет участие Председатель Правительства Свердловской области Денис Паслер.

#Общество#Сбор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика