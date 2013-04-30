В Сысертском районе произошло страшное ДТП: в результате погибли три человека и сгорели два дома

Posted 30 апреля 2013, 03:20
Published 30 апреля 2013, 03:20
Modified 14 декабря 2023, 15:53
Updated 14 декабря 2023, 15:53
Происшествие произошло в селе Аверино Сысертского района, в 70 километрах от Екатеринбурга, 30 апреля около трех часов ночи. Водитель автомобиля ВАЗ-21093 Иван Петухов 1990 года рождения, местный житель, не справился с управлением транспортным средством и врезался в столб освещения, порвав при этом электропровода. После столкновения со столбом машина врезалась в частный дом №73 по улице Советской. Порванные провода упали на корпус автомобиля, в результате чего машина вспыхнула.
Дом, в который врезался ВАЗ-21093, использовался хозяевами как дачный, поэтому в момент аварии в нем никого из людей не было. Жители соседних домов сумели вытащить из машины водителя и одного из пассажиров — Виталия Валишина 1985 года рождения. С травмами различной степени тяжести они доставлены в районную больницу.
В автомобиле находились еще три человека — двое молодых мужчин и девушка. Они погибли. Сейчас устанавливаются их личности, так как тела сильно обгорели рассказал Валерий Горелых.
Пожар уничтожил также два дома — №73, в который врезалась машина, и №75, в котором размещался фельдшерский пункт. На месте происшествия продолжают работать четыре пожарные машины. В обстоятельствах ЧП разбирается усиленная следственно-оперативная группа Сысертского ОВД, возглавляет которую начальник следственного подразделения отдела полиции подполковник Инна Ворожева, сообщил Валерий Горелых.
Точная причина ДТП, которое в результате привело к таким печальным последствиям, устанавливается.