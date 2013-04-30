В Сысертском районе произошло страшное ДТП: в результате погибли три человека и сгорели два дома

Происшествие произошло в селе Аверино Сысертского района, в 70 километрах от Екатеринбурга, 30 апреля около трех часов ночи. Водитель автомобиля ВАЗ-21093 Иван Петухов 1990 года рождения, местный житель, не справился с управлением транспортным средством и врезался в столб освещения, порвав при этом электропровода. После столкновения со столбом машина врезалась в частный дом №73 по улице Советской. Порванные провода упали на корпус автомобиля, в результате чего машина вспыхнула.