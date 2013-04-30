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Posted 30 апреля 2013, 03:20

Published 30 апреля 2013, 03:20

Modified 14 декабря 2023, 15:53

Updated 14 декабря 2023, 15:53

В Сысертском районе произошло страшное ДТП: в результате погибли три человека и сгорели два дома

30 апреля 2013, 03:20
ЧП в Свердловской области: сегодня ночью автомобиль врезался в столб; в результате возникшего пожара погибли три человека, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. На месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарные.

Происшествие произошло в селе Аверино Сысертского района, в 70 километрах от Екатеринбурга, 30 апреля около трех часов ночи. Водитель автомобиля ВАЗ-21093 Иван Петухов 1990 года рождения, местный житель, не справился с управлением транспортным средством и врезался в столб освещения, порвав при этом электропровода. После столкновения со столбом машина врезалась в частный дом №73 по улице Советской. Порванные провода упали на корпус автомобиля, в результате чего машина вспыхнула.

Дом, в который врезался ВАЗ-21093, использовался хозяевами как дачный, поэтому в момент аварии в нем никого из людей не было. Жители соседних домов сумели вытащить из машины водителя и одного из пассажиров — Виталия Валишина 1985 года рождения. С травмами различной степени тяжести они доставлены в районную больницу.

В автомобиле находились еще три человека — двое молодых мужчин и девушка. Они погибли. Сейчас устанавливаются их личности, так как тела сильно обгорели рассказал Валерий Горелых.

Пожар уничтожил также два дома — №73, в который врезалась машина, и №75, в котором размещался фельдшерский пункт. На месте происшествия продолжают работать четыре пожарные машины. В обстоятельствах ЧП разбирается усиленная следственно-оперативная группа Сысертского ОВД, возглавляет которую начальник следственного подразделения отдела полиции подполковник Инна Ворожева, сообщил Валерий Горелых.

Точная причина ДТП, которое в результате привело к таким печальным последствиям, устанавливается.

#Corey#Происшествия#ДТП#Автопроисшествия
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