Представители ЕВРАЗа одержали победу в областных соревнованиях по стендовой стрельбе

Posted 22 мая 2013, 13:05
Published 22 мая 2013, 13:05
Modified 24 февраля, 07:33
Updated 24 февраля, 07:33
Согласно правилам турнира, каждому участнику нужно было разбить в воздухе 40 тарелочек с расстояния от 10 до 40 метров, которые забрасываются специальными метательными машинами. Мишени, имитирующие полет птиц и бег животных, выпускаются со скоростью более 100 километров в час.
В итоге в командном зачете лучший результат показали стрелки ЕВРАЗ НТМК, завоевавшие золотые медали. В личном первенстве не было равных многократному чемпиону страны представителю Нижнетагильского металлургического комбината Максиму Николаеву. Также в турнире приняли участие две команды ЕВРАЗ ВГОКа.
Победители и призеры турнира получили ценные призы и подарки от ЕВРАЗа. Турнир памяти основателя стендовой стрельбы в Нижнем Тагиле, заслуженного работника Высокогорского ГОКа Леонида Архипова стал традиционным. В нем принимают участие лучшие спортсмены региона. Как тренер Леонид Емельянович подготовил нескольких мастеров спорта международного класса, победителей и призеров крупных соревнований.
© Департамент по связям со СМИ, ЕВРАЗ