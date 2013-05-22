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Posted 22 мая 2013, 13:05

Published 22 мая 2013, 13:05

Modified 24 февраля, 07:33

Updated 24 февраля, 07:33

Представители ЕВРАЗа одержали победу в областных соревнованиях по стендовой стрельбе

22 мая 2013, 13:05
22 мая 2013 — Представители ЕВРАЗа успешно выступили на соревнованиях по стендовой стрельбе. Традиционный турнир, посвященный памяти Леонида Архипова, завершился накануне в Нижнем Тагиле. За главный приз боролись около 50 сильнейших стрелков Свердловской области. Уже много лет организатором регионального турнира выступает ОАО «ЕВРАЗ Высокогорский горно-обогатительный комбинат», где долго время трудился титулованный стрелок и тренер Леонид Архипов.

Согласно правилам турнира, каждому участнику нужно было разбить в воздухе 40 тарелочек с расстояния от 10 до 40 метров, которые забрасываются специальными метательными машинами. Мишени, имитирующие полет птиц и бег животных, выпускаются со скоростью более 100 километров в час.

В итоге в командном зачете лучший результат показали стрелки ЕВРАЗ НТМК, завоевавшие золотые медали. В личном первенстве не было равных многократному чемпиону страны представителю Нижнетагильского металлургического комбината Максиму Николаеву. Также в турнире приняли участие две команды ЕВРАЗ ВГОКа.

Победители и призеры турнира получили ценные призы и подарки от ЕВРАЗа. Турнир памяти основателя стендовой стрельбы в Нижнем Тагиле, заслуженного работника Высокогорского ГОКа Леонида Архипова стал традиционным. В нем принимают участие лучшие спортсмены региона. Как тренер Леонид Емельянович подготовил нескольких мастеров спорта международного класса, победителей и призеров крупных соревнований.

© Департамент по связям со СМИ, ЕВРАЗ

#Спорт#ЕВРАЗ НТМК#Соревнования
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