Особенности быстрых кредитов

Posted 11 июня 2013,, 12:50
Published 11 июня 2013,, 12:50
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
На сегодняшний день вы едва ли найдете человека, который не слышал о такой услуге, как быстрые кредиты. Давайте же поговорим о том, что подразумевается под данным видом кредитования, и каковы его особенности.
Начнем с того, что быстрый кредит выдается наличными, ценовой диапазон при этом значительный, минимальная сумма — 1000 рублей. Важнейшая особенность подобного рода кредитования заключается в том, что вам не потребуется собирать кучу документов, справок и ксерокопий, чтобы получить деньги.
Другая особенность — это то, что оформить кредит можно, не выходя из дома. Достаточно иметь компьютер и доступ в интернет.
Максимальным образом упрощены и требования к заемщикам: все, что нужно для получения кредита, — это предоставить паспорт. Возраст заемщика должен быть не менее 21 года и не старше 65 лет. Еще одно условие — это регистрация человека, который планирует взять кредит, должна быть в том регионе, где он хочет взять деньги.
Само собой, размер процентной ставки по кредиту будет несколько выше, чем при взятии обычного кредита. Однако об этом знает каждый заемщик, которому быстро необходимы деньги.
На сегодняшний день существует огромное количество предложений по подобного рода кредитованию, таким образом, не составит особого труда найти тот самый быстрый кредит, который устроит вас по всем параметрам.
Возможность экспресс-кредитования позволяет заемщику получить деньги в максимально сжатые сроки, обычно со срока подачи заявки и до выдачи средств проходит не более суток.
Сроки кредитования могут быть различными, однако, в среднем это 1 — 3 года. Примечателен и тот факт, что имея хорошую кредитную историю в определенном банке, можно получить деньги на наиболее выгодных кредитных условиях.
Для погашения быстрых кредитов на сегодняшний день предусмотрены самые различные способы: средства можно вносить посредством банкоматов, при помощи электронных платежей, кроме того, зачастую предусмотрена возможность оплаты кредита при помощи электронных денег (Вебмани, Яндекс.Деньги и т. п.). Само собой, это весьма быстро, выгодно и удобно для огромного количества пользователей.
Итак, быстрые кредиты — это один из популярнейших видов кредитования на сегодняшний день. Такие кредиты предлагаются не только в банках, но и магазинах бытовой техники, салонах связи и т. п. Востребованность экспресс-кредитования объясняется тем, что человек может быстро получить ту вещь, на которую у него не хватает денег.