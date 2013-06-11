Особенности быстрых кредитов

Максимальным образом упрощены и требования к заемщикам: все, что нужно для получения кредита, — это предоставить паспорт. Возраст заемщика должен быть не менее 21 года и не старше 65 лет. Еще одно условие — это регистрация человека, который планирует взять кредит, должна быть в том регионе, где он хочет взять деньги.