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Posted 1 июля 2013,, 16:20

Published 1 июля 2013,, 16:20

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Отдыхаем в Германии

1 июля 2013, 16:20
Германия славится своими живописными городами и обилием достопримечательностей. Здесь размещается тысяча озер, где можно заняться рыбалкой, просто отдохнуть, устроить кемпинг.

Германия славится своими живописными городами и обилием достопримечательностей. Здесь размещается тысяча озер, где можно заняться рыбалкой, просто отдохнуть, устроить кемпинг.

Туристов очень привлекают термальные источники, тогда оздоровительный отдых совмещается с расслабляющим. Каждый город или курорт страны может предложить отдыхающему оздоровительные программы, фестивали, разные соревнования, ванны с термальными водами, экскурсии.

Германия – город велосипедистов, тут велосипед можно брать на прокат, отправляться колесить по местных дорожкам. Это самый популярный германский вид транспорта.

Если хотите ощутить колорит страны, то отдыхайте не в городе, а в пригородном районе, маленькой деревушке, где вечерами можно посидеть возле камина в уютном отеле, который может напоминать мини-гостиницы Милана. Покушайте баварские сосиски, отправьтесь на пикник, пройдитесь улицами, которые выложены булыжниками.

Берлин – столица с обилием достопримечательностей. Туристу обязательно нужно увидеть часть «Берлинской стены», Бранденбургские ворота, замок Шарлоттенберг, а также Ботанический сад.

Гамбург – богатый и шикарный город страны, здесь собраны известные немецкие предприятия и компании. Такой город можно считать деловым центром Германии.

В Баварии туристы любят отдыхать. Основная достопримечательность – это Национальный парк с названием «Баварский лес». Тут проходят баварские фестивали. Местная природа очень впечатляет.

Мюнхен – город, который прославился архитектурными памятниками, ежегодным фестивалем пива.

Дюссельдорф – достопримечательность страны, центр искусства. Отдыхающие сюда приезжают преимущественно на экскурсии, где можно узнать о классическом искусстве страны.

Пляж Варнемюнде размещается у Балтийского моря. Сюда приезжают как немцы, так и туристы. На побережье в палатках летом жарко, а ночью тепло. Пляж протяжностью в 3 км изобилует отдыхающими как и мини-гостиницы Минска в пик сезона.

Пляж Тиммендорфер-Штранд размещается в западной части побережья Балтийского моря. Тут можно отдохнуть от шумного города и его суеты, ведь местная атмосфера настраивает на размышление, спокойный отдых.

Пляжи Остзеебад-Кюлунгсбор – это чистый песок, вода. Можно прогуляться во время отдыха по длинной набережной, попить вина в кафе. Если вы отдыхаете с собакой, к примеру, то посетите собачий специальный пляж.

#Общество
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