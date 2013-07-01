Отдыхаем в Германии

Posted 1 июля 2013,, 16:20
Published 1 июля 2013,, 16:20
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Германия славится своими живописными городами и обилием достопримечательностей. Здесь размещается тысяча озер, где можно заняться рыбалкой, просто отдохнуть, устроить кемпинг.
Туристов очень привлекают термальные источники, тогда оздоровительный отдых совмещается с расслабляющим. Каждый город или курорт страны может предложить отдыхающему оздоровительные программы, фестивали, разные соревнования, ванны с термальными водами, экскурсии.
Германия – город велосипедистов, тут велосипед можно брать на прокат, отправляться колесить по местных дорожкам. Это самый популярный германский вид транспорта.
Если хотите ощутить колорит страны, то отдыхайте не в городе, а в пригородном районе, маленькой деревушке, где вечерами можно посидеть возле камина в уютном отеле, который может напоминать мини-гостиницы Милана. Покушайте баварские сосиски, отправьтесь на пикник, пройдитесь улицами, которые выложены булыжниками.
Берлин – столица с обилием достопримечательностей. Туристу обязательно нужно увидеть часть «Берлинской стены», Бранденбургские ворота, замок Шарлоттенберг, а также Ботанический сад.
Гамбург – богатый и шикарный город страны, здесь собраны известные немецкие предприятия и компании. Такой город можно считать деловым центром Германии.
В Баварии туристы любят отдыхать. Основная достопримечательность – это Национальный парк с названием «Баварский лес». Тут проходят баварские фестивали. Местная природа очень впечатляет.
Мюнхен – город, который прославился архитектурными памятниками, ежегодным фестивалем пива.
Дюссельдорф – достопримечательность страны, центр искусства. Отдыхающие сюда приезжают преимущественно на экскурсии, где можно узнать о классическом искусстве страны.
Пляж Варнемюнде размещается у Балтийского моря. Сюда приезжают как немцы, так и туристы. На побережье в палатках летом жарко, а ночью тепло. Пляж протяжностью в 3 км изобилует отдыхающими как и мини-гостиницы Минска в пик сезона.
Пляж Тиммендорфер-Штранд размещается в западной части побережья Балтийского моря. Тут можно отдохнуть от шумного города и его суеты, ведь местная атмосфера настраивает на размышление, спокойный отдых.
Пляжи Остзеебад-Кюлунгсбор – это чистый песок, вода. Можно прогуляться во время отдыха по длинной набережной, попить вина в кафе. Если вы отдыхаете с собакой, к примеру, то посетите собачий специальный пляж.