Отдыхаем в Германии

Если хотите ощутить колорит страны, то отдыхайте не в городе, а в пригородном районе, маленькой деревушке, где вечерами можно посидеть возле камина в уютном отеле, который может напоминать мини-гостиницы Милана. Покушайте баварские сосиски, отправьтесь на пикник, пройдитесь улицами, которые выложены булыжниками.