Выбор и покупка бразильского маникюра

Posted 1 июля 2013,, 15:21
Published 1 июля 2013,, 15:21
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Во все времена женщины старались уделять время для ухода за своими руками. Всегда приятно, когда уженщины ухожены руки, аккуратные и здоровые ногти. Хит этого сезона - бразильский маникюр, купить индивидуальный набор для которого, Вы сможете в нашей компании. NK предлагает профессиональные средства для бразильского маникюра и педикюра. Предлагаемая одноразовая система по уходу за ногтями рук состоит из перчаток с питательным кремом, одноразовая пилочка с палочкой. Волшебное действие крема без силикона и консервантов, на 100% состоящего из натуральных растительных компонентов, быстро улучшает структуру ногтей и препятствует увяданию кожи рук.
Многолетние исследования, проведенные Министерством здравоохранения Бразилии, позволили создать уникальную систему по уходу за ногтями. Бразильский маникюр - это очень удобно и гигиенично, заражение грибковой инфекцией, гепатитом В и онимикозом сведены к минимуму. При такой системе отпадает потребность в воде, полотенцах, ванночках, скрабах и гелях для размягчения кутикулы. Все просто и гениально: на руку одевается одноразовая перчатка со специальным кремом, который производит комплексное воздействие. Крем используется и как питательная маска для рук и не содержит продуктов нефтехимии.
Благодаря нейтральному PH и балансу активных растительных компонентов, входящих в состав крема, кожа рук становится гладкой и мягкой, а ногти идеально белыми и ухоженными. Ученные взяли самое лучшее и полезное у природы и создали уникальный крем для процедуры бразильского маникюра. Кератин улучшает качество ногтей, масло чайного дерева убивает бактерии и грибки, являясь отличным антисептиком, аллантоин отлично увлажняет кожу рук, гамамелис обладает успокаивающим действием, кальций укрепляет ногти, эмолент размягчает кутикулу. Идеально сбалансированный комплекс витаминов и минералов позволяет с максимальной отдачей использовать дары природы.
Очень проста и удобна технология выполнения бразильского маникюра, с которой Вы можете ознакомиться на сайте нашей компании. Учебный видеоролик поэтапно научит, как правильно сделать маникюр даже в домашних условиях. На нашем сайте Вы можете подробно познакомиться со средствами для маникюра и педикюра, а также с ценами, условиями и способами их покупки. Вся продукция только отличного качества и отвечает международным стандартам. Эмульсия, которая входит в состав наборов, уникальна и не требует предварительного обезжиривания перед покрытием лаком. Компания NK Cosmeticos предлагает только лучшее для кожи и ногтей Ваших рук и ног.