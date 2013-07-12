Поиск жучков с «БагХантер Профессионал BH-2»

Динамический диапазон — он влияет на то, как прибор может воспринимать излучение от жучков, т. е. это его минимальная/максимальная чувствительность. Поэтому антижучок «БагХантер Профессионал ВН-2» обладает более широкой шкалой, все это влияет на то, какое он способен улавливать излучение, т. е. даже самые слабые электромагнитные волны не останутся не замеченными, а также, если наоборот, излучение слишком высокое, то он не будет «фонить» (такое бывает при работе различных глушилок мобильных телефонов). Стоит отметить то, что чем шире диапазон чувствительности, тем большее число прослушивающих и следящих устройств способен обнаружить данный прибор. За счет этого обеспечивается надежная защита от прослушки. Например с помощью БагХантер Профессионал BH-2 возможна блокировка любого диапазона, указанного производителем.