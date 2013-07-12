Поиск жучков с «БагХантер Профессионал BH-2»

Posted 12 июля 2013,, 03:43
Published 12 июля 2013,, 03:43
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Среди этих изменений выделяется — увеличение базовых характеристик прибора, иными словами диапазона частот, от него зависит то, какие жучки будет находить прибор. К менее значимому «апгрейду» относится улучшение GSM-фильтра, теперь в его функциональные возможности входит фильтрация GSM-вышек (все это заявил производитель). По мнению специалистов: прибором можно обнаруживать жучки, даже если будут серьезные помехи от вышек. К самым незначительным изменениям относится улучшение дизайна прибора, теперь он стал немного приятней.
Разработчики заявили, что данный прибор способен обнаруживать жучки на более широком диапазоне частот — около 48 дБ (прошлая модель была способна обнаруживать на более низком диапазоне — 45 дБ). Поясню, что зависит от диапазона частот:
Динамический диапазон — он влияет на то, как прибор может воспринимать излучение от жучков, т. е. это его минимальная/максимальная чувствительность. Поэтому антижучок «БагХантер Профессионал ВН-2» обладает более широкой шкалой, все это влияет на то, какое он способен улавливать излучение, т. е. даже самые слабые электромагнитные волны не останутся не замеченными, а также, если наоборот, излучение слишком высокое, то он не будет «фонить» (такое бывает при работе различных глушилок мобильных телефонов). Стоит отметить то, что чем шире диапазон чувствительности, тем большее число прослушивающих и следящих устройств способен обнаружить данный прибор. За счет этого обеспечивается надежная защита от прослушки. Например с помощью БагХантер Профессионал BH-2 возможна блокировка любого диапазона, указанного производителем.
Обнаружение происходит довольно просто, например, на неком расстоянии, скажем 2 метра, от прибора располагается жучек. Чтобы его обнаружить, необходимо сократить расстояние, в результате его сокращения будет меняться уровень сигнала, но фон не будет меняться, он останется таким же, каким и был — другими словами будет найдено место, где находится жучек. Точность будет зависеть от динамического диапазона, т. е. чем выше эта характеристика, тем быстрее будет проходить поиск жучков, а также изменится точность, она также увеличится.