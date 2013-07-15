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Posted 15 июля 2013,, 04:35

Published 15 июля 2013,, 04:35

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

«РусИнСтрой» — все строительное оборудование

15 июля 2013, 04:35
РусИнСтрой — дизельные пушки и швонарезчики.

Тепловые пушки являются современным видом воздушного отопления, который используется для подогрева больших помещений. С их помощью может обеспечиваться резервный обогрев комнат в случае отключения основного источника тепла.

Дизельная тепловая пушка высокого качества состоит из стального корпуса, нагревательного элемента, регулятора нагрева, вентилятора и термостата безопасности, отвечающего за безопасность эксплуатации пробора. Эффективность работы оборудования зависит от воздушного потока и выходной мощности. Чтобы тепловая пушка правильно функционировала, ее необходимо грамотно настроить, грамотно установить и использовать.

Виды тепловых пушек в зависимости от потребляемой энергии

Тип используемого топлива позволяет классифицировать тепловые пушки на газовые, электрические, дизельные. Некоторые приборы работают на отработанном масле или используют тепловую энергию горячей воды.

Оптимальным решением для гаражей и дач станут газовые тепловые пушки. Эти приборы отличаются компактными размерами, безотходным сгоранием топлива, небольшим весом, к тому же они обеспечивают подачу теплого и чистого воздуха. Оборудование комплектуется шлангом с редуктором, посредством которого пушку можно подключить к газовому баллону. К преимуществам электрических тепловых приборов можно отнести небольшой вес и мобильность, что особенно ценно для их использования в жилых комнатах.

При отсутствии электричества хорошей альтернативой станут дизельные тепловые пушки, с помощью которых можно обогреть складские, производственные и торговые помещения. Устройства могут быть непрямого или прямого нагрева. Изделия с непрямым нагревом при работе не загрязняют воздух. Оборудование последнего типа используется исключительно в помещениях, оборудованных вентиляционной системой.

Тепловые пушки могут работать, используя тепловую энергию горячей воды. Их эффективность во многом определяется температурой нагрева жидкости. Такие приборы сокращают расходы на электроэнергию и позволяют получить немало тепла. Однако их монтаж могут производить только квалифицированные специалисты

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Надежный поставщик — надежное оборудование!

Чтобы купить качественное отопительное оборудование, необходимо воспользоваться услугами надежного поставщика. Компания «РусИнСтрой» реализует тепловые пушки, затирочные машины, высококачественные нарезчики швов (швонарезчики), глубинные вибраторы для бетона и многое другое. Среди преимуществ работы с организацией ее клиенты отмечают соблюдение сроков поставок и хорошую обратную связь. Если вам необходима квалифицированная консультация, менеджеры «РусИнСтрой» будут рады ответить на все ваши вопросы.

#Общество#Ремонт#Павел Сидоренко
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