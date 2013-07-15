«РусИнСтрой» — все строительное оборудование

Оптимальным решением для гаражей и дач станут газовые тепловые пушки. Эти приборы отличаются компактными размерами, безотходным сгоранием топлива, небольшим весом, к тому же они обеспечивают подачу теплого и чистого воздуха. Оборудование комплектуется шлангом с редуктором, посредством которого пушку можно подключить к газовому баллону. К преимуществам электрических тепловых приборов можно отнести небольшой вес и мобильность, что особенно ценно для их использования в жилых комнатах.