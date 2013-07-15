«РусИнСтрой» — все строительное оборудование

Posted 15 июля 2013,, 04:35
Published 15 июля 2013,, 04:35
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Тепловые пушки являются современным видом воздушного отопления, который используется для подогрева больших помещений. С их помощью может обеспечиваться резервный обогрев комнат в случае отключения основного источника тепла.
Дизельная тепловая пушка высокого качества состоит из стального корпуса, нагревательного элемента, регулятора нагрева, вентилятора и термостата безопасности, отвечающего за безопасность эксплуатации пробора. Эффективность работы оборудования зависит от воздушного потока и выходной мощности. Чтобы тепловая пушка правильно функционировала, ее необходимо грамотно настроить, грамотно установить и использовать.
Тип используемого топлива позволяет классифицировать тепловые пушки на газовые, электрические, дизельные. Некоторые приборы работают на отработанном масле или используют тепловую энергию горячей воды.
Оптимальным решением для гаражей и дач станут газовые тепловые пушки. Эти приборы отличаются компактными размерами, безотходным сгоранием топлива, небольшим весом, к тому же они обеспечивают подачу теплого и чистого воздуха. Оборудование комплектуется шлангом с редуктором, посредством которого пушку можно подключить к газовому баллону. К преимуществам электрических тепловых приборов можно отнести небольшой вес и мобильность, что особенно ценно для их использования в жилых комнатах.
При отсутствии электричества хорошей альтернативой станут дизельные тепловые пушки, с помощью которых можно обогреть складские, производственные и торговые помещения. Устройства могут быть непрямого или прямого нагрева. Изделия с непрямым нагревом при работе не загрязняют воздух. Оборудование последнего типа используется исключительно в помещениях, оборудованных вентиляционной системой.
Тепловые пушки могут работать, используя тепловую энергию горячей воды. Их эффективность во многом определяется температурой нагрева жидкости. Такие приборы сокращают расходы на электроэнергию и позволяют получить немало тепла. Однако их монтаж могут производить только квалифицированные специалисты
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