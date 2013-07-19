Коммунальная авария в Нижнем Тагиле предотвращена: на Вагонке на улице Зари дали воду

А во дворе затопление также сходит на «нет». По словам жильцов, вся вода практически ушла. Хорошо, что «Водоканал» так быстро реагирует на подобные аварии, ведь, как известно, коммунальные системы в Нижнем Тагиле достаточно изношены, а основной целью «Водоканала», по их же словам, является предотвращение подобных аварий и ликвидация последствий.