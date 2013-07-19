Коммунальная авария в Нижнем Тагиле предотвращена: на Вагонке на улице Зари дали воду

Posted 19 июля 2013, 09:45
Published 19 июля 2013, 09:45
Modified 4 августа 2022, 21:46
Updated 4 августа 2022, 21:46
Жители были крайне обеспокоены тем, что им придется некоторое время находиться без холодной воды, однако «Водоканал», как и обещал, уже подал воду тагильчанам. Сейчас вода из-под крана уже бежит, но грязная, коричневая.
А во дворе затопление также сходит на «нет». По словам жильцов, вся вода практически ушла. Хорошо, что «Водоканал» так быстро реагирует на подобные аварии, ведь, как известно, коммунальные системы в Нижнем Тагиле достаточно изношены, а основной целью «Водоканала», по их же словам, является предотвращение подобных аварий и ликвидация последствий.
© TagilCity.ru