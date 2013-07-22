Моя семья — моя крепость! В Нижнем Тагиле завершается конкурс «Молодая семья-2013»

Posted 22 июля 2013, 09:40
Published 22 июля 2013, 09:40
Modified 24 февраля, 13:32
Updated 24 февраля, 13:32
Победитель конкурса «Молодая семья-2013» уже на этой неделе определится в нашем городе. За эти годы в отборочных, районных и городских этапах приняли участие сотни семей, тысячи зрителей и болельщиков с замиранием сердца наблюдали за ними из зала.
Все семьи в нынешнем конкурсе прошли четыре этапа, прежде чем приблизиться к победе. С 12 по 14 июля 2013 на реке Чусовая состоялись городские этапы конкурса «Молодая семья-2013». В соревнованиях приняли участие 6 семей.
По итогам конкурсного сплава лидирует семья Шушковых из Ленинского района, затем — семья Овчинниковых, Летягиных, Найдюк, Смирновых и Шаровых из Дзержинского района.
Напоминаем, финал конкурса «Молодая семья-2013» пройдет 26 июля в Городском дворце молодежи. Будет интересно — семьям предстоит исполнить мировые хиты о любви!
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