Моя семья — моя крепость! В Нижнем Тагиле завершается конкурс «Молодая семья-2013»

У любой семьи есть несколько праздничных дней в году. Естественно, это дни рождения, день первого знакомства, и, без сомнения самый важный — день свадьбы. Как же сделать этот праздник поистине незабываемым? Обратиться к нам! Организация свадьбы в Нижнем Тагиле — наша работа, и мы делаем её на «Отлично»! Фейерверки, фотосессия, конкурсы и праздничные аксессуары — мы занимаемся оформлением и организацией торжества от начала до конца.