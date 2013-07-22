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Posted 22 июля 2013, 09:40

Published 22 июля 2013, 09:40

Modified 24 февраля, 13:32

Updated 24 февраля, 13:32

Моя семья — моя крепость! В Нижнем Тагиле завершается конкурс «Молодая семья-2013»

22 июля 2013, 09:40
Уже в одиннадцатый раз проходит в Нижнем Тагиле конкурс, продвигающий семейные ценности, укрепляющий институт брака и пропагандирующий здоровый образ жизни и семейные отношения.

Победитель конкурса «Молодая семья-2013» уже на этой неделе определится в нашем городе. За эти годы в отборочных, районных и городских этапах приняли участие сотни семей, тысячи зрителей и болельщиков с замиранием сердца наблюдали за ними из зала.

Все семьи в нынешнем конкурсе прошли четыре этапа, прежде чем приблизиться к победе. С 12 по 14 июля 2013 на реке Чусовая состоялись городские этапы конкурса «Молодая семья-2013». В соревнованиях приняли участие 6 семей.

По итогам конкурсного сплава лидирует семья Шушковых из Ленинского района, затем — семья Овчинниковых, Летягиных, Найдюк, Смирновых и Шаровых из Дзержинского района.

Напоминаем, финал конкурса «Молодая семья-2013» пройдет 26 июля в Городском дворце молодежи. Будет интересно — семьям предстоит исполнить мировые хиты о любви!

У любой семьи есть несколько праздничных дней в году. Естественно, это дни рождения, день первого знакомства, и, без сомнения самый важный — день свадьбы. Как же сделать этот праздник поистине незабываемым? Обратиться к нам! Организация свадьбы в Нижнем Тагиле — наша работа, и мы делаем её на «Отлично»! Фейерверки, фотосессия, конкурсы и праздничные аксессуары — мы занимаемся оформлением и организацией торжества от начала до конца.

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#Общество#Свадьба#Отдых#Праздник#Конкурс#Молодая семья
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