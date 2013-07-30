«Оранжевый мяч» в Нижнем Тагиле откроет дорогу в большой спорт

Posted 30 июля 2013, 12:55
Published 30 июля 2013, 12:55
Modified 24 февраля, 13:33
Updated 24 февраля, 13:33
Речь о турнире по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», который всерьез может стать первым шагом в профессиональный спорт. Стоит отметить, что турнир пройдет в один день во всех крупных городах страны. Это одно из самых массовых и доступных соревнований в России. Принять участие в играх может любой желающий, достаточно собрать команду из четырех человек.
Несмотря на то, что турнир, в первую очередь, проводится для любителей, в нем нередко принимают участие звезды баскетбола.
Это одно из самых массовых мероприятий в российском баскетболе, и, конечно, мы следим за этим турниром. В свое время именно на стритболе была замечена Елена Берсенева, которая затем играла в команде УГМК, сейчас продолжает карьеру в одном из клубов и является мастером спорта. Я лично всегда хожу на игры «Оранжевого мяча» и в этом году обязательно пойду рассказал президент БК «Урал» Анатолий Концевой.
Кроме того, и сам стритбол в скором времени должен выйти на новый уровень. В 2016-м году этот вид спорта планируют включить в официальную программу летней Олимпиады. Поэтому у спортсменов еще есть время и возможность проявить себя.
Тем более, в этом году Свердловская область расширила количество городов, которые примут участие в «Оранжевом мяче». Турнир будут принимать Екатеринбург, Нижний Тагил, Новоуральск и Березовский. Сейчас в этих городах идет активный прием заявок от команд участниц.
В Нижнем Тагиле соревнования пройдут 10 и 11 августа на площади перед администрацией Ленинского района (улица Красноармейская, 36). Заявки на участие принимаются до 18.00 8 августа в ДЮСШ «Старый соболь» (Нижний Тагил, улица Пархоменко, 37).
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