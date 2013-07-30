«Оранжевый мяч» в Нижнем Тагиле откроет дорогу в большой спорт

Это одно из самых массовых мероприятий в российском баскетболе, и, конечно, мы следим за этим турниром. В свое время именно на стритболе была замечена Елена Берсенева, которая затем играла в команде УГМК, сейчас продолжает карьеру в одном из клубов и является мастером спорта. Я лично всегда хожу на игры «Оранжевого мяча» и в этом году обязательно пойду рассказал президент БК «Урал» Анатолий Концевой.