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Posted 17 августа 2013, 17:15

Published 17 августа 2013, 17:15

Modified 24 февраля, 07:35

Updated 24 февраля, 07:35

Похоже, что Сергеем Носовым управляет мечта: в Тагиле побывали маэстро гармонии Mikkai Kumo. Логика внутри (ВИДЕО)

17 августа 2013, 17:15
Нижний Тагил все больше и быстрее превращается в город, имя которого тагильчане начинают произносить с гордостью, с осознанием возможностей, с чувствованием перспектив. На прошлой неделе в Тагиле побывал проект Лидии Игольниковой Mikkai Kumo — игра на ханге.

Необычный музыкальный инструмент собрал тагильчан в «Приличном месте», приблизительно на час люди погрузились в себя, в свои воспоминания, эмоции. Не верится, что этот металлический предмет способен издавать звуки не просто разной тональности, но даже добавить хорошего баса в звучание. После концерта TagilCity.ru пообщался с Лидией Игольниковой и даже кое-то понял про мэра Тагила Сергея Носова.

TagilCity.ru: Лидия, если представить абстрактного человека, играющего на ханге, то на ум идут два стереотипа: это человек не от мира сего, а еще он очень счастливый. Возвращаясь к тебе, что можешь ответить?

M.K.: О, я счастлива полностью, и я от этого мира. И остальные игроки на хангах от этого мира. Но некая отстраненность от проблем существует, видимо, поэтому такие стереотипы.

TagilCity.ru: Есть метафора: одни люди находятся на волне, движутся сквозь ветер, пену, много сил идет на сиюминутность, а есть те, кто под водой, и они видят, что вся борьба волн — это лишь красивые блики. Какой из этих типов ближе тебе?

М.К.: Я ни в той, ни в той концепции нахожусь. Я считаю, что на волне быть хорошо, но нужно применять свою волю, для того, чтобы что-то реализовывать, чего-то достигать. Я чувствую интуитивно, куда надо, куда не надо. Но при этом надо обязательно проявлять свои желания, волю.

TagilCity.ru: Есть отличный писатель Курт Воннегут, ему принадлежат слова: «Музыка — единственное доказательство существования Бога на Земле». Как считаешь, Бог есть. И что для тебя музыка?

М.К.: Бог есть, кто-то называет его вселенной, первоисточником, тем, что не называют словом. А музыка — это вибрация, это связь всего в мире. Человека с миром, человека со своими частями, с душой, в том числе с Богом, вселенной.

TagilCity.ru: То есть ты познаешь мир через вибрацию?

М.К.: Да, можно так сказать.

TagilCity.ru: Лидия, мы узнали, что ты родилась 17 февраля, а мэр этого города, Нижнего Тагила, тоже родился 17 февраля. Наверняка, между вами есть что-то общее. Так вот, что является лейтмотивом твоей жизни?

TagilCity.ru: Что ты считаешь нужным сказать тагильчанам, которые захотят послушать ханг?

М.К.: Я считаю, что звук обладает такой функцией, он умеет брать мысль, ее размножать, увеличивать. То, о чем мы думаем в момент прослушивания необычного инструмента, это очень важно, и о чем думает исполнитель тоже очень важно. Поэтому при прослушивании ханга нужно концентрироваться на чем-то основном, это метод исполнения желаний.

Кстати, ниже видео, где Лидия выступает на 4-м Фестивале современной этнической музыки «Шарабан-колесо времени» в Нижнем Новгороде. А что касается Сергея Константиновича, то без мечты за Тагил браться, и правда, сложно, и самое крутое, что мечта сделать город достойным постепенно исполняется.

Видео PM production.

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#Общество#Отдых#Концерт
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