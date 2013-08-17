Похоже, что Сергеем Носовым управляет мечта: в Тагиле побывали маэстро гармонии Mikkai Kumo. Логика внутри (ВИДЕО)

М.К.: Я ни в той, ни в той концепции нахожусь. Я считаю, что на волне быть хорошо, но нужно применять свою волю, для того, чтобы что-то реализовывать, чего-то достигать. Я чувствую интуитивно, куда надо, куда не надо. Но при этом надо обязательно проявлять свои желания, волю.