Общественные деятели в Нижнем Тагиле как никогда справедливо носят свое имя: реальная возможность контроля городских проектов (ФОТО)

Posted 20 августа 2013, 11:20
Published 20 августа 2013, 11:20
Modified 4 августа 2022, 21:46
Updated 4 августа 2022, 21:46
В минувший понедельник с проверкой на ряд объектов, проблемных с точки зрения местных жителей, отправились Никита Чапурин, председатель общественной организации «Тагил без ям», Наталья Сентябова, председатель совета дома, Михаил Князев, член совета территориального общественного самоуправление «Руш».
В ходе контроля установлено, что обращения граждан рассмотрены, и достоверность предоставленной информации подтвердилась. Так, жители дома № 22 по ул. Газетная, были обеспокоены отсутствием бордюра, препятствующего заеду автомобилей на газоны, расположенных вблизи дома. После завершения дорожных работ, бордюр был установлен.
После обращения в Администрацию для жителей на ГГМ восстановили асфальтированную пешеходную дорожку, выполнили планировку грунта. Для граждан, проживающих на Новой Кушве, проведено кронирование тополей возле детской площадки. В трехдневный срок для жителей поселка Старатель была сделана тротуарная дорожка от остановки «Руш».
Представители общественности отметили положительную тенденцию в решении проблемных вопросов граждан со стороны городских властей. Как поясняют в Администрации, все письменные обращения находятся на личном контроле Главы города.
Фото Администрации Нижнего Тагила.
В ходе объезда, члены комитета общественного контроля, подготовили и направили в адрес Сергея Носова замечания по качеству выполнения работ на дорожных объектах. По словам Никиты Чапурина, необходимо подключать к осуществлению контроля в сфере ЖКХ активных собственников, а именно жителей, что позволит создать эффективную систему общественного контроля и обеспечит качественное взаимодействие с городскими властями.
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