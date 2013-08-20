Общественные деятели в Нижнем Тагиле как никогда справедливо носят свое имя: реальная возможность контроля городских проектов (ФОТО)

В ходе объезда, члены комитета общественного контроля, подготовили и направили в адрес Сергея Носова замечания по качеству выполнения работ на дорожных объектах. По словам Никиты Чапурина, необходимо подключать к осуществлению контроля в сфере ЖКХ активных собственников, а именно жителей, что позволит создать эффективную систему общественного контроля и обеспечит качественное взаимодействие с городскими властями.