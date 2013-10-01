Сергей Носов: «Так работать нельзя, но приходится»

– И к выставке в том числе. А что в этом плохого? В какой-то степени наши успехи в развитии социальной инфраструктуры города - наши достижения. А кто и что увидел - да, в этом ли дело. Главное, что для тагильчан это незамеченным не осталось. Потому что это сделано руками тагильчан и, в первую очередь, для тагильчан. Вот подождите мы еще площадь Славы на Вагонке закончим... А в другом микрорайоне новый современный детский сад сдадим. В этом году!