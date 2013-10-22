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Posted 22 октября 2013, 08:40

Published 22 октября 2013, 08:40

Modified 4 августа 2022, 21:45

Updated 4 августа 2022, 21:45

На Вагонке вчера сбили пожилую тагильчанку, переходившую дорогу в неположенном месте. Женщина госпитализирована (ФОТО)

22 октября 2013, 08:40
Стало известно, что вчера в Нижнем Тагиле на Вагонке произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход.

Так, в 16:20 часов 28-летний водитель автомобиля Subaru, двигаясь по улице Ильича, наехал на пенсионерку, переходившую проезжую часть в неположенном месте. Пешеход – женщина 1936 года рождения, получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рваную рану лба и ссадины лица. Была госпитализирована в травматологическое отделение Центральной городской больницы №1.

Несмотря на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, наблюдается рост на 7% количества ДТП по вине самих пешеходов. Каждое десятое ДТП произошло из-за нарушений Правил дорожного движения пешеходами старше 60 лет говорят в отделении пропаганды ГИБДД.

Фотография предоставлена отделением пропаганды ГИБДД

Пожилые пешеходы – одни из самых уязвимых участников дорожного движения. Им бывает сложно ориентироваться на дороге в связи с ухудшением основных психофизических функций организма. У них снижено время реакции в сложных и опасных ситуациях, нарушена координация движений, ограничена подвижность, быстро утомляются глаза, снижена острота слуха.

Пожилые люди, как правило, рассеянны и невнимательны. Их поведение непредсказуемо. Поэтому при появлении пожилого человека вблизи проезжей части каждому водителю нужно снизить скорость и не доводить ситуацию до критической. Несмотря на спешку, пропустите пожилого пешехода, даже если он переходит дорогу в неустановленном месте. Относитесь к пожилым людям на дороге с пониманием и уважением.

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#Денис Объедкин#Происшествия#Вагонка#ДТП#Пешеходы#Авто#Автопроисшествия#ГИБДД
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