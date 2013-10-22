На Вагонке вчера сбили пожилую тагильчанку, переходившую дорогу в неположенном месте. Женщина госпитализирована (ФОТО)

Пожилые люди, как правило, рассеянны и невнимательны. Их поведение непредсказуемо. Поэтому при появлении пожилого человека вблизи проезжей части каждому водителю нужно снизить скорость и не доводить ситуацию до критической. Несмотря на спешку, пропустите пожилого пешехода, даже если он переходит дорогу в неустановленном месте. Относитесь к пожилым людям на дороге с пониманием и уважением.