С сигаретой на детской площадке? Готовь 3000 рублей!

Вся загвоздка в том, что перекур длится 3-5 минут и даже меньше, то есть вызывать оперативников на место преступления нет смысла, и единственный способ не только уличить, но и наказать – регулярное патрулирование дворов, площадей и, конечно, детских площадок. Согласитесь, будет вполне уместно оперативное мероприятие, например, «Сигарета-2013», результатом которого станут сотни оштрафованных за самый короткий срок.