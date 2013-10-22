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Posted 22 октября 2013, 07:55

Published 22 октября 2013, 07:55

Modified 4 августа 2022, 21:45

Updated 4 августа 2022, 21:45

С сигаретой на детской площадке? Готовь 3000 рублей!

22 октября 2013, 07:55
В Нижнем Тагиле тема курения в общественных местах всегда обсуждалась с размахом. Причем люди согласны, что должны быть специально отведенные места, но вот в справедливое исполнение законов мало кто верит.

Накануне резко возросли штрафы за курение в общественном месте, была даже сделана расшифровка, что считается таким местом, а что нет. Однако Президент РФ Владимир Путин решил еще добавить строгости и усилил ответственность.

Так, теперь минимальный штраф за курение в неположенном месте – 1500 рублей, а на детской площадке – 3000 рублей. Ужесточается также наказание за нарушение правил продажи табака.

Вся загвоздка в том, что перекур длится 3-5 минут и даже меньше, то есть вызывать оперативников на место преступления нет смысла, и единственный способ не только уличить, но и наказать – регулярное патрулирование дворов, площадей и, конечно, детских площадок. Согласитесь, будет вполне уместно оперативное мероприятие, например, «Сигарета-2013», результатом которого станут сотни оштрафованных за самый короткий срок.

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#Денис Объедкин#Политика#Россия#Владимир Путин#Закон#Сигареты#Курение
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