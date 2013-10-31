Минус более 1500 пачек сигарет на прилавках Нижнего Тагила: полиция провела рейд

Так, на Вагонке изъяли 1794 пачек сигарет различного наименования из магазина по улице Орджоникидзе, 33. Табачные изделия здесь продавали как раз с нарушением статьи 19 Федерального закона №15, и в отношении директора магазина был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена». Материалы по делу направлены в Мировой суд Дзержинского района.