tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября 2013, 09:15

Published 31 октября 2013, 09:15

Modified 24 февраля, 07:38

Updated 24 февраля, 07:38

Минус более 1500 пачек сигарет на прилавках Нижнего Тагила: полиция провела рейд

31 октября 2013, 09:15
Накануне сотрудники отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №17 и прокуратуры Дзержинского района Нижнего Тагила провели рейд по выявлению фактов нарушения реализации табачной продукции.

Под пристальное внимание попадали именно случаи, когда сигареты продавали несовершеннолетним детям, либо же если табачные изделия реализовывали на расстоянии ближе, чем 100 метров от учебного заведения.

Так, на Вагонке изъяли 1794 пачек сигарет различного наименования из магазина по улице Орджоникидзе, 33. Табачные изделия здесь продавали как раз с нарушением статьи 19 Федерального закона №15, и в отношении директора магазина был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена». Материалы по делу направлены в Мировой суд Дзержинского района.

Кроме того, под внимание попал павильон на остановочном комплексе «Площадь славы», где сигареты продали несовершеннолетнему. Полицейские стали свидетелями этого инцидента, и продавца павильона привлекли к административной ответственности.

Напомним, Кодекс об административных правонарушениях предусматривает следующие штрафы в данных ситуациях: на граждан в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей; на должностных лиц — от 3 до 4 тысяч рублей; на юридических лиц — от 30 до 40 тысяч рублей.

Кстати, не так давно запретили торговать сигаретами магазину «Пятерочка», который находится на 94 метра от школы №3.

© TagilCity.ru

#Происшествия#Прокуратура#Дети#Полиция#Школа#Сигареты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика