Сегодня в России отмечают День народного Единства! В Нижнем Тагиле особая программа

Празднование мероприятия, по словам Сергея Константиновича, несмотря на погоду, не должно обременять, не должно казаться «обязаловкой». Именно поэтому для тагильчан — гостей и участников — будут созданы все условия для того, чтобы с комфортом добраться до места. Кроме того, будет возможность согреться в любом из предоставленных автобусов, в местном клубе. Кстати, при образовании гололеда трасса будет посыпана специальной насыпью.