В Нижнем Тагиле появился женский спецназ. Единственный в России (ФОТО)

Кстати, в группу входит всего 17 женщин. В основном это лейтенанты в возрасте до 30 лет. К слову, в их отряд входит и «Мисс уголовно-исполнительной системы России» Елена Курманова. По словам начальника управления ГУФСИН, некоторые женщины стреляют лучше мужчин, а по боевой подготовке им не уступают.