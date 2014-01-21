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Posted 21 января 2014, 11:10

Published 21 января 2014, 11:10

Modified 24 февраля, 07:39

Updated 24 февраля, 07:39

В Нижнем Тагиле появился женский спецназ. Единственный в России (ФОТО)

21 января 2014, 11:10
Такое новшество в конце прошлого года ввели в исправительной колонии №6 Нижнего Тагила, где наказание отбывают женщины. Группа быстрого реагирования, состоит исключительно из сотрудниц, которых теперь уже язык не поворачивается назвать «слабым полом».

По приказу начальника был сформирован женский отряд, состоящий из самых сильных сотрудниц. Основной задачей группы быстрого реагирования является предотвращение, профилактика и пресечение хулиганских действий тех, кто находится под стражей. Кроме того, женщины будут контролировать акты саботажа.

Кроме того, «спецназ» принимает участие в розыске и задержании осужденных, совершивших побег, отражении нападения на объекты учреждения. У каждой дамы в «сумочке» имеются шлемы, бронежилет, щиты и многое другое.

Кстати, в группу входит всего 17 женщин. В основном это лейтенанты в возрасте до 30 лет. К слову, в их отряд входит и «Мисс уголовно-исполнительной системы России» Елена Курманова. По словам начальника управления ГУФСИН, некоторые женщины стреляют лучше мужчин, а по боевой подготовке им не уступают.

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#Общество#Россия#Свердловская область#Полиция#Женщины#Колония#Спецназ
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