Билеты в театр Ленком ON-LINE

Театр Ленинского комсомола, пожалуй, самый популярный культурный центр среди отечественных зрителей и многочисленных гостей столицы. Приобрести билеты в театр Ленком, и попасть на его спектакли было всегда непросто, а порою и невозможно. Часто, обращаясь в кассы театра уже за месяц или за два можно услышать: «Все билеты проданы». А, что же делать в случае, если живешь за тысячи верст от столицы, а так хочется в свой отпуск насладиться игрой великолепных актеров театра и прикоснуться к современной классике.