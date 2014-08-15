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Posted 15 августа 2014,, 03:56

Published 15 августа 2014,, 03:56

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Билеты в театр Ленком ON-LINE

15 августа 2014, 03:56
В статье рассказывается о репертуаре и актерах театра Ленком, а также о том, как купить билеты на спектакли театра Ленком в он-лайн режиме.

Театр Ленинского комсомола, пожалуй, самый популярный культурный центр среди отечественных зрителей и многочисленных гостей столицы. Приобрести билеты в театр Ленком, и попасть на его спектакли было всегда непросто, а порою и невозможно. Часто, обращаясь в кассы театра уже за месяц или за два можно услышать: «Все билеты проданы». А, что же делать в случае, если живешь за тысячи верст от столицы, а так хочется в свой отпуск насладиться игрой великолепных актеров театра и прикоснуться к современной классике.

Репертуар театра — рок-опера «Юнона и Авось»

На протяжении вот уже 13 лет на сцене театра с аншлагом проходит постановка легендарной рок — оперы режиссера и нынешнего руководителя Ленкома Марка Захарова под названием «Юнона и Авось». За это время сменилось несколько актерских составов, а популярность спектакля остается непревзойденной.

В первых спектаклях главные роли исполнили Николай Караченцев и Елена Шанина. История их трагической любви тронула сердца всех зрителей благодаря уникальному сочетанию талантливой режиссерской работы, музыки композитора Алексея Рыбникова и текста Андрея Вознесенского. Нестандартная хореография Владимира Васильева, тонкое художественное оформление Олега Шейнсциса и яркая игра актеров сделали рок — оперу классикой современности.

В ближайшее время постановка «Юнона и Авось» состоится 13 сентября. Роль командора Резанова и романтичной Кончитты будет принадлежать соответственно:

  • Дмитрию Певцову и Виктору Ракову;
  • Александре Волковой и Алле Югановой.

Этот не менее талантливый актерский состав заставляет каждого зрителя искренне прочувствовать всю остроту и драматичность событий рок-оперы.

Сюжет «Юнона и Авось»

Суть сюжета рок-оперы «Юнона и Авось» составляет реальная история, в которой молоденькая девушка из Сан-Франциско собирается выйти замуж за графа Резанова. Но в силу обстоятельств он уезжает сначала на Аляску, а потом по дороге в Санкт-Петербург за разрешением на брак, погибает. Получив такую новость, Кончитта не верит ей и на протяжении 30-лет ожидает любимого. Лишь, узнав подробности его кончины спустя эти годы, она смиряется с судьбой и уходит в монастырь.

Билеты на рок-оперу

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#Общество#Россия#Отдых#Павел Сидоренко
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