В Нижнем Тагиле будут судить интернет-тролля

Отвергнутый ухажер, чтобы отомстить, создал от имени бывшей подруги страницы в социальных сетях, где размещал ее фото и распространял информацию об оказании ею интимных услуг. С его подачи в сеть попали телефон, место работы и адрес заявительницы. Злоумышленник от ее имени общался в реальном времени с «клиентами» и приглашал в гости. Те настойчиво звонили, приезжали в любое время дня и ночи. Девушка ничего не могла понять, пока не пообщалась с одним из непрошенных гостей. Тогда она сразу догадалась, чьих рук это дело.