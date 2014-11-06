В Нижнем Тагиле будут судить интернет-тролля

Posted 6 ноября 2014, 09:40
Published 6 ноября 2014, 09:40
Modified 4 августа 2022, 21:41
Updated 4 августа 2022, 21:41
Заявительница рассказала, что три года назад в социальных сетях познакомилась с жителем Нижнего Тагила: сначала завязалась переписка, после чего начались встречи в «реале». Девушка ему очень понравилась, и молодой человек был настроен очень серьезно, сообщает пресс-служба МВД.
В прошлом году она призналась кавалеру, что встретила другого мужчину, и их отношения закончены. Дама вернула ему все подарки и больше не выходила на связь рассказывают в полиции.
Отвергнутый ухажер, чтобы отомстить, создал от имени бывшей подруги страницы в социальных сетях, где размещал ее фото и распространял информацию об оказании ею интимных услуг. С его подачи в сеть попали телефон, место работы и адрес заявительницы. Злоумышленник от ее имени общался в реальном времени с «клиентами» и приглашал в гости. Те настойчиво звонили, приезжали в любое время дня и ночи. Девушка ничего не могла понять, пока не пообщалась с одним из непрошенных гостей. Тогда она сразу догадалась, чьих рук это дело.
По заявлению проверку провел участковый уполномоченный Александр Арбузов. Он выехал по адресу проживания мужчины и долго разговаривал с ним. Тот признался полицейскиму, что хотел жестоко наказать бывшую возлюбленную, поэтому и использовал такой способ мести. Однако о том, что это уголовно наказуемое деяние, не задумался.
В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 128.1 УК Российской Федерации (клевета). За распространение ложных сведений, порочащих честь и достоинство жительницы Первоуральска, мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей или обязательных работ на срок до ста шестидесяти часов сообщила дознаватель отдела дознания Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» майор полиции Елена Пронина.
Кроме того, оскорбленная гражданка может потребовать от него и компенсации моральных страданий через суд.
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