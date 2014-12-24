Китайские хирурги лишились зарплаты из-за селфи в операционной

Медработников обвиняют в нарушении врачебной этики, в том числе раскрытии личности пациента и присутствии в операционной без маски. Все участники селфи и несколько сотрудников из числа администрации больницы из-за этого инцидента были лишены зарплаты за три месяца, сообщает ИА «Синьхуа» 22 декабря.