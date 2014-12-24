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Posted 24 декабря 2014, 10:10

Published 24 декабря 2014, 10:10

Modified 14 декабря 2023, 15:53

Updated 14 декабря 2023, 15:53

Китайские хирурги лишились зарплаты из-за селфи в операционной

24 декабря 2014, 10:10
12 китайских медработников были оштрафованы за групповое селфи на фоне пациента, лежащего на операционном столе. Не правда ли, эта история что-то напоминает?

Медработников обвиняют в нарушении врачебной этики, в том числе раскрытии личности пациента и присутствии в операционной без маски. Все участники селфи и несколько сотрудников из числа администрации больницы из-за этого инцидента были лишены зарплаты за три месяца, сообщает ИА «Синьхуа» 22 декабря.

Фотография, быстро распространившаяся через приложение для общения WeChat, вызвала широкий общественный резонанс в КНР.

Власти провинции Шэньси начали расследование, в результате которого выяснилось, что скандальная фотография была сделана 15 августа в частной больнице Фэнчэн города Сианя на северо-западе Китая.

Врачи объяснили свои действия тем, что хотели запечатлеть последний день работы в этой операционной – хирургам предстоял переезд в другое помещение. Заснятая на фото операция продлилась около семи часов и прошла успешно.

А в начале декабря в Нижнем Тагиле администрация больницы решила уволить хирурга – участника селфи, который вместе с медсестрой сфотографировался в операционной на фоне пациента.

#Происшествия#Больница#Россия#Работа#Город#Врач
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