Posted 14 января 2015, 14:02
Published 14 января 2015, 14:02
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Как повлияли падение нефтяных котировок и девальвация рубля на российский фондовый рынок, и почему санкции могут оказать положительный эффект на российскую экономику — в нашем интервью рассказывает независимый эксперт, экономист, экс-заместитель руководителя глобальных рынков «Тройка Диалог» бизнесмен Церазов Константин Владимирович (Konstantin Tserazov).
Год отбросил российский рынок на последнее место среди мировых рынков — по итогам 2014 года долларовый индекс РТС уменьшился почти вдвое, на 45,2%, а рублевый индекс ММВБ рухнул на 7,1%. По мнению эксперта, к такому положению привел комплекс причин, в числе которых геополитические риски, а также антироссийские санкции со стороны ЕС и США, снижение сырьевых цен и общая слабость экономики.
Такого сценария никто не мог предсказать. Негативный для российской экономики эффект антироссийских санкций усилило падение нефтяных цен — за год стоимость нефти марки Brent упала до 55 долларов за баррель. Одним из главных разочарований для инвесторов стало серьезное ослабление рубля, отметил Константин Церазов — за год доллар подорожал на 72%, а евро — на 52%. За год регулятор поднял ключевую ставку на 11.5 п. п., до 17,0% годовых. Но надо отдать должное российскому Центробанку — в очень сложных условиях он, в целом, сумел справиться с валютной паникой. Среди важных решений надо отметить переход к таргетированию инфляции и к плавающему курсу рубля — это те структурные реформы, которые окажут серьезное влияние на дальнейшую политику Центробанка, говорит Константин Церазов.
Касаясь перспектив на 2015 год, эксперт подчеркнул, что российская экономика показала способность быстро адаптироваться к вызовам. Хотя ситуация крайне непростая, но удалось избежать худшего сценария, и коллапса экономики не случилось Как бизнесмен, Константин Церазов считает, что несмотря на весь негатив, давление санкций может стать стимулом для движения в сторону уменьшения зависимости от внешних рынков. Важными шагами в этом направлении экономист называет создание своей национальной платежной системы, запрет на импорт ряда продовольственных продуктов и хранение персональных данных граждан РФ за рубежом.
«Полагаю, что 2015 год станет периодом адаптации рынка к новым условиям. Не стоит надеяться на чудеса, но активная фаза кризиса позади, и нас ждет пусть и не быстрое, но восстановление экономики», — заключил Константин Владимирович Церазов.