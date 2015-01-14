Такого сценария никто не мог предсказать. Негативный для российской экономики эффект антироссийских санкций усилило падение нефтяных цен — за год стоимость нефти марки Brent упала до 55 долларов за баррель. Одним из главных разочарований для инвесторов стало серьезное ослабление рубля, отметил Константин Церазов — за год доллар подорожал на 72%, а евро — на 52%. За год регулятор поднял ключевую ставку на 11.5 п. п., до 17,0% годовых. Но надо отдать должное российскому Центробанку — в очень сложных условиях он, в целом, сумел справиться с валютной паникой. Среди важных решений надо отметить переход к таргетированию инфляции и к плавающему курсу рубля — это те структурные реформы, которые окажут серьезное влияние на дальнейшую политику Центробанка, говорит Константин Церазов.