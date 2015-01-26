Банный халат: тонкости выбора и ухода

Posted 26 января 2015,, 04:39
Published 26 января 2015,, 04:39
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Банный халат — это вещь, которая дарит уют. После расслабления в теплой ванной надеть мягкий халатик более чем приятно. Выбрать качественное изделие — задача не из легких. В огромном разнообразии легко нарваться на подделку. Как не допустить такого неприятного развития событий, читайте ниже.
Прежде, чем покупать в магазине первый понравившийся товар, неплохо было бы изучить характеристики, которыми должен обладать этот предмет одежды. Выделим 4 основных.
1. Впитывает влагу.
Главное предназначение банного халата — быстро впитать оставшуюся на теле влагу. Луше всего с этой задачей справляется махровая ткань. Благодаря своему натуральному происхождению и ворсистой поверхности, влага впитывается буквально за пару минут.
2. Тепло, но не жарко.
Хороший дарит тепло, но ни в коем случае не перегревает. Если в «махровом» изделии вы чувствуете себя, как в сауне, то на вас просто некачественная вещь. В натуральном банном халате вам никогда не будет жарко. Напротив, вы почувствуете приятную теплоту.
3. Не линяет.
Конечно, в магазине вряд ли получится определить, полиняет ли новое приобретение после первой стирки или же сохранит свой цвет на годы. Но все проще, чем кажется. Если цвет товара ну уж слишком насыщенный и яркий, скорее всего он полиняет. Если Вы хотите этого избежать, предпочтите банный халат пастельного оттенка.
4. Потайные швы не вызывают дискомфорт.
Иногда бывает, что внутренние швы теплого и мягкого халата натирают кожу и вызывают раздражение. Внимательно изучите халат, прежде чем отдавать продавцу честно заработанные деньги. В идеале швы вообще не должны ощущаться.
Банный халат может легко стать вашей любимой домашней одеждой. Единственная проблема — он очень легко загрязняется. Поэтому готовить или убирать в белоснежном изделии не нужно. Новый махровый выглядит просто потрясающе, а вот заношенную вещь надевать уже не так приятно.
Хотя и формальное различие между мужскими и женскими изделиями существует, большинство моделей выполнены в стиле унисекс. Махровый халат классического белого цвета прекрасно подойдет как мужчинам, так и женщинам.
Банный халат относится к категории деликатных вещей, ухаживать за которыми необходимо особым образом. Соблюдайте эти требования, если хотите, чтобы вещь прослужила Вам в течение долгого времени.
С капюшоном и воротником, короткие или длинные, из плотной или неплотной ткани — такие разные банные халаты идеально впишутся в Ваш гардероб. Шоппинг — клуб Westwing.ru поможет выбрать качественный товар, который подарит Вам комфорт!