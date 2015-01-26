Банный халат: тонкости выбора и ухода

Конечно, в магазине вряд ли получится определить, полиняет ли новое приобретение после первой стирки или же сохранит свой цвет на годы. Но все проще, чем кажется. Если цвет товара ну уж слишком насыщенный и яркий, скорее всего он полиняет. Если Вы хотите этого избежать, предпочтите банный халат пастельного оттенка.