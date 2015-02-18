Глобальная распродажа: декор для дома за полцены!

Это ваш шанс! Только с 16 по 28 февраля в сети магазинов «СуперСтрой», «СтройАрсенал» и в интернет-гипермаркете Superstroy.ru скидка до 50% на декор для дома. Снижаем цены на аксессуары для кухни, картины, ёмкости для хранения вещей, товары для бани и многое другое.