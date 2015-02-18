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Posted 18 февраля 2015, 04:00

Published 18 февраля 2015, 04:00

Modified 14 декабря 2023, 15:53

Updated 14 декабря 2023, 15:53

Глобальная распродажа: декор для дома за полцены!

18 февраля 2015, 04:00
В сети магазинов «СтройАрсенал» и «СуперСтрой» скидка на домашний декор до 50%.

Вы закончили ремонт и приступили к самой интересной и важной его части - декорированию комнат? Или вы хотите освежить свой интерьер и внести в него что-то новое?

Это ваш шанс! Только с 16 по 28 февраля в сети магазинов «СуперСтрой», «СтройАрсенал» и в интернет-гипермаркете Superstroy.ru скидка до 50% на декор для дома. Снижаем цены на аксессуары для кухни, картины, ёмкости для хранения вещей, товары для бани и многое другое.

Уют, функциональность, удобство, красота - это синонимы идеального дома. Подчеркните оригинальность дизайна вашего интерьера, выделите особые зоны в квартире, создайте приятную атмосферу. Мы вам в этом поможем!

Спешите - количество товаров ограничено.

#Общество#Распродажа
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