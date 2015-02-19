«Тагил Сити» приглашает на работу менеджера по продажам!

Posted 19 февраля 2015, 13:35
Published 19 февраля 2015, 13:35
Modified 4 августа 2022, 21:40
Updated 4 августа 2022, 21:40
Зарплата от 30 400 рублей. Специальное образование или опыт работы в аналогичной должности не требуются. И причины просты - в компании есть определенные технологии работы. В их числе - наличие речевых модулей и шаблонов, методики продаж, методики по привлечению новых клиентов.
Требования:
• Навыки ведения переговоров;
• Грамотная, понятная речь;
• Навыки проведения презентаций;
• Умение составлять коммерческие предложения;
• Умение преодолевать возражения;
• Способность к плотному графику работы и высокой загруженности;
• Желание ежедневно встречаться с Клиентами;
• Способность выполнять стандарты (например, Клиент должен получать ответ на запрос день в день; при продажах должны использоваться принятые в компании методики ведения переговоров; менеджер должен следовать установленному графику текущей работы);
• Стрессоустойчивость, аккуратность.
Обязанности:
• Получает "заинтересованных" Клиентов из обзвона, а также ежедневно обрабатывает входящие обращения новых Клиентов;
• Консультирует организации по ассортименту услуг компании и проводимым акциям;
• Презентует услуги организациям для привлечения и осуществления заказов;
• Посещает Клиентов, проводит с ними все необходимые переговоры об условиях предоставления услуг и порядке проведения расчетов;
• Формирует заказы и передает их в отдел сопровождения на реализацию (в отделе Сопровождения заказ «отгружается», контролируется оплата, передача сопроводительной документации, запрос материалов и прочее);
• Заключает длительные договоры.
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