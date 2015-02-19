«Тагил Сити» приглашает на работу менеджера по продажам!

Зарплата от 30 400 рублей. Специальное образование или опыт работы в аналогичной должности не требуются. И причины просты - в компании есть определенные технологии работы. В их числе - наличие речевых модулей и шаблонов, методики продаж, методики по привлечению новых клиентов.