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Posted 19 февраля 2015, 13:35

Published 19 февраля 2015, 13:35

Modified 4 августа 2022, 21:40

Updated 4 августа 2022, 21:40

«Тагил Сити» приглашает на работу менеджера по продажам!

19 февраля 2015, 13:35
Компании «Тагил Сити» (ведущему городскому порталу Нижнего Тагила TagilCity.ru и компании Viasite.ru) требуется менеджер по продажам для реализации услуг по размещению интернет-рекламы, разработке и продвижению сайтов.

Зарплата от 30 400 рублей. Специальное образование или опыт работы в аналогичной должности не требуются. И причины просты - в компании есть определенные технологии работы. В их числе - наличие речевых модулей и шаблонов, методики продаж, методики по привлечению новых клиентов.

Требования:

• Навыки ведения переговоров;

• Грамотная, понятная речь;

• Навыки проведения презентаций;

• Умение составлять коммерческие предложения;

• Умение преодолевать возражения;

• Способность к плотному графику работы и высокой загруженности;

• Желание ежедневно встречаться с Клиентами;

• Способность выполнять стандарты (например, Клиент должен получать ответ на запрос день в день; при продажах должны использоваться принятые в компании методики ведения переговоров; менеджер должен следовать установленному графику текущей работы);

• Стрессоустойчивость, аккуратность.

Обязанности:

• Получает "заинтересованных" Клиентов из обзвона, а также ежедневно обрабатывает входящие обращения новых Клиентов;

• Консультирует организации по ассортименту услуг компании и проводимым акциям;

• Презентует услуги организациям для привлечения и осуществления заказов;

• Посещает Клиентов, проводит с ними все необходимые переговоры об условиях предоставления услуг и порядке проведения расчетов;

• Формирует заказы и передает их в отдел сопровождения на реализацию (в отделе Сопровождения заказ «отгружается», контролируется оплата, передача сопроводительной документации, запрос материалов и прочее);

• Заключает длительные договоры.

Пожалуйста, предварительно отправляйте резюме на адрес personal@tagilcity.ru!

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