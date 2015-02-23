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Posted 23 февраля 2015, 09:05

Published 23 февраля 2015, 09:05

Modified 14 декабря 2023, 15:53

Updated 14 декабря 2023, 15:53

В Нижнем Тагиле выбрали имя для новорожденной верблюдицы

23 февраля 2015, 09:05
Верблюжонка, впервые родившегося в Нижнетагильском цирке, назвали Лютя.

Имя малышке придумала тагильчанка. Полторы недели назад артисты цирка объявляли конкурс имен для восходящей звезды арены. Они сразу решили, если уж родилась верблюдица в Тагиле, то и имя ей должны дать горожане.

Дрессировщица цирка Натали Мясоедова рассказала, что жителями города было предложено много имен, но лишь одно было необычное, со смыслом. В итоге верблюдицу назвали в честь последнего зимнего месяца – февраль, по-старославянски - «лютень».

За две недели верблюдица поправилась и подросла, сегодня её вес составляет 50 кг. Она уже выходит на арену вместе с мамой и, скорее всего, останется работать в цирке.

#Общество#Отдых#Цирк
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