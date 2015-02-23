В Нижнем Тагиле выбрали имя для новорожденной верблюдицы

Posted 23 февраля 2015, 09:05
Published 23 февраля 2015, 09:05
Modified 14 декабря 2023, 15:53
Updated 14 декабря 2023, 15:53
Имя малышке придумала тагильчанка. Полторы недели назад артисты цирка объявляли конкурс имен для восходящей звезды арены. Они сразу решили, если уж родилась верблюдица в Тагиле, то и имя ей должны дать горожане.
Дрессировщица цирка Натали Мясоедова рассказала, что жителями города было предложено много имен, но лишь одно было необычное, со смыслом. В итоге верблюдицу назвали в честь последнего зимнего месяца – февраль, по-старославянски - «лютень».
За две недели верблюдица поправилась и подросла, сегодня её вес составляет 50 кг. Она уже выходит на арену вместе с мамой и, скорее всего, останется работать в цирке.