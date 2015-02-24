На Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле развернут боевые действия

Posted 24 февраля 2015, 04:25
Published 24 февраля 2015, 04:25
Modified 14 декабря 2023, 15:53
Updated 14 декабря 2023, 15:53
Организаторы не раскрывают пока всех секретов будущего сценария, но, по некоторым данным, кардинально будет изменен порядок демонстрационных показов. Корреспонденту «РГ» стало известно, что вместо обычного «парадообразного» поочередного выхода техники на испытательный полигон, на RAE-2015 развернется настоящая имитация боевых действий с одновременным развертыванием подразделений различных родов войск и их техники. Ожидается, что в режиме реального времени будет осуществляться трансляция событий на центральных российских телеканалах.
Такой сценарий можно осуществить далеко не на всех выставочных комплексах мира. Например, всемирно известную выставку в Абу-Даби специалисты называют «паркетной», поскольку тяжелая техника может быть представлена там только в стендовых условиях.
Полигон ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов», на базе которого организован Государственный демонстрационный выставочный центр (ГДВЦ), располагает площадями в 400 тысяч квадратных метров, длина трассы только для бронетанковой техники составляет 2,8 километра, полигон оснащен уникальной измерительной и трансляционной техникой.