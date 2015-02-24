На Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле развернут боевые действия

Организаторы не раскрывают пока всех секретов будущего сценария, но, по некоторым данным, кардинально будет изменен порядок демонстрационных показов. Корреспонденту «РГ» стало известно, что вместо обычного «парадообразного» поочередного выхода техники на испытательный полигон, на RAE-2015 развернется настоящая имитация боевых действий с одновременным развертыванием подразделений различных родов войск и их техники. Ожидается, что в режиме реального времени будет осуществляться трансляция событий на центральных российских телеканалах.