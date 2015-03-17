Отдых в Гонконге — что стоит посетить

Posted 17 марта 2015,, 03:55
Published 17 марта 2015,, 03:55
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Для того чтобы увидеть воочию все чудеса Поднебесной, можно купить путевку у одного из туроператоров Нижнего Тагила и отправиться в путешествие. Отели Гонконга рядом с Парком Виктории с радостью примут гостей из России — персонал свободно владеет иностранными языками.
Одной из главных достопримечательностей, можно сказать, визиткой Гонконга является бронзовая статуя Будды. Это самое большое в мире изваяние главного буддистского божества, изображенного сидящим на цветке лотоса. Эта статуя расположена на отдельном острове. Если смотреть на него с самолета, может показаться, что Будда парит над морем зелени, поскольку площадка, на которой он размещен, возвышается над всеми остальными постройками и над густыми зарослями деревьев. Поняться к статуе можно как пешком, так и воспользовавшись услугами канатной дороги. Однако те, кто выбирает первый вариант, должны быть готовы, что придется преодолеть более 250 ступенек в гору. Однако по дороге можно полюбоваться красотами монастыря, а также величием природы.
Поскольку довольно часто россияне путешествуют всей семьей, при выборе развлечений нужно также учитывать интересы младших ее членов. Гонконг может предложить большой выбор развлечений, которые понравятся как взрослым, так и детям. Одним из самых интересных вариантов является Океанический Парк. Здесь собраны представители обоих полюсов Земли, проживающих под водой. При этом их изучение будет проходить весело и увлекательно. Так, в парке можно прокатиться на санях, сфотографироваться с королевскими пингвинами, поближе познакомится с морскими обитателями, прослушав увлекательную экскурсию. На посещение Океанического Парка можно смело отводить целый день, не боясь, что вам станет скучно и неинтересно. Отели Гонконга рядом с Университетом Гонконга при необходимости помогут заказать индивидуальную экскурсию.
Этот город также славится прекрасным шопингом. Приехав сюда, сложно устоять перед соблазном купить себе несколько модных вещей. Обширная сеть бутиков мировых брендов, колоритные рынки — все это буквально приглашает туристов. При этом стоит отметить, что цены здесь довольно низкие.