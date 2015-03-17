Отдых в Гонконге — что стоит посетить

Одной из главных достопримечательностей, можно сказать, визиткой Гонконга является бронзовая статуя Будды. Это самое большое в мире изваяние главного буддистского божества, изображенного сидящим на цветке лотоса. Эта статуя расположена на отдельном острове. Если смотреть на него с самолета, может показаться, что Будда парит над морем зелени, поскольку площадка, на которой он размещен, возвышается над всеми остальными постройками и над густыми зарослями деревьев. Поняться к статуе можно как пешком, так и воспользовавшись услугами канатной дороги. Однако те, кто выбирает первый вариант, должны быть готовы, что придется преодолеть более 250 ступенек в гору. Однако по дороге можно полюбоваться красотами монастыря, а также величием природы.