В России вновь подорожали сигареты

Posted 25 марта 2015, 10:40
Published 25 марта 2015, 10:40
Modified 14 декабря 2023, 15:53
Updated 14 декабря 2023, 15:53
В январе сигареты и другие табачные изделия подорожали на 8-9 рублей. Это было связано с ростом акцизов, напоминает LifeNews. Новое подорожание менее масштабно, оно затрагивает не всю продукцию, а лишь ее часть. Не исключено, что к лету минимальные розничные цены на табачные изделия и табак вновь поднимутся, и тогда подорожает та часть ассортимента, которую не затронуло нынешнее повышение цен.
Табачные компании пытаются компенсировать потери, произошедшие из-за ослабления курса рубля, считают эксперты. К тому же, благодаря эффективному антитабачному законодательству, в России на одну шестую сократилось число курильщиков. Постепенное повышение цен на сигареты – единственный выход для производителей. Вместе с тем, в сравнении со многими другими странами цены на сигареты в России все еще остаются очень низкими.