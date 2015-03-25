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Posted 25 марта 2015, 10:40

Published 25 марта 2015, 10:40

Modified 14 декабря 2023, 15:53

Updated 14 декабря 2023, 15:53

В России вновь подорожали сигареты

25 марта 2015, 10:40
В России второй раз за год подорожали табак и табачные изделия. Новые цены участники рынка задекларировали в ФНС в начале марта, на рознице повышение отразится через два-три месяца.

В январе сигареты и другие табачные изделия подорожали на 8-9 рублей. Это было связано с ростом акцизов, напоминает LifeNews. Новое подорожание менее масштабно, оно затрагивает не всю продукцию, а лишь ее часть. Не исключено, что к лету минимальные розничные цены на табачные изделия и табак вновь поднимутся, и тогда подорожает та часть ассортимента, которую не затронуло нынешнее повышение цен.

Табачные компании пытаются компенсировать потери, произошедшие из-за ослабления курса рубля, считают эксперты. К тому же, благодаря эффективному антитабачному законодательству, в России на одну шестую сократилось число курильщиков. Постепенное повышение цен на сигареты – единственный выход для производителей. Вместе с тем, в сравнении со многими другими странами цены на сигареты в России все еще остаются очень низкими.

#Общество#Цены#Россия#Здоровье#Деньги#Повышение#Курение
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