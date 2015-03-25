В России вновь подорожали сигареты

В январе сигареты и другие табачные изделия подорожали на 8-9 рублей. Это было связано с ростом акцизов, напоминает LifeNews. Новое подорожание менее масштабно, оно затрагивает не всю продукцию, а лишь ее часть. Не исключено, что к лету минимальные розничные цены на табачные изделия и табак вновь поднимутся, и тогда подорожает та часть ассортимента, которую не затронуло нынешнее повышение цен.