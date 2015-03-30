Posted 30 марта 2015,, 05:40
Published 30 марта 2015,, 05:40
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
За 12 лет (первая версия Скайпа появилась в 2003 году) программное обеспечение, позволяющее обеспечить текстовую, голосовую или видеосвязь завоевало огромную популярность. Этот факт подтверждается не только количеством пользователей (более полумиллиарда), но и тем, что Skype является одним из мировых лидеров по трафику голосовых звонков.
Бесплатно
Каждый желающий может скачать бесплатный Скайп на портале популярных программ Fsportal. Пожалуй, главное достоинство в том, что скайп дает возможность общаться с миллионами пользователей, находящихся в разных уголках света, бесплатно. При этом вы не только слышите голос собеседника, но и видите его. Именно благодаря этой особенности Skype стирает границы между людьми. Примечательно и то, что пользователь может через Скайп позвонить на мобильный или домашний телефон другого абонента. Данная услуга предоставляется по выгодным расценкам. Настолько выгодным, что некоторые операторы мобильной связи выступали и выступают за запрет использования Skype.
Удобно
Во многом популярность данного программного обеспечения связана с его простой установкой, дружелюбным интерфейсом, легкостью использования. Программа поддерживает возможность создания групповых аудио- и видеоконференций, позволяя общаться с друзьями, коллегами и близкими. Также пользователей радует наличие голосовой почты и автоответчика. Даже если вы не находитесь в момент звонка рядом с компьютером, собеседник сможет оставить вам голосовое сообщение, например, просьбу о том, чтобы вы перезвонили. Удобно еще и то, что программа поддерживает возможность пересылки файлов.
Где скачать?
Пользователь персонального компьютера, подключенного к Интернету, может скачать инсталлятор программы Skype с портала бесплатных программ Fsportal.ru или официального сайта разработчика. Кроме того, различные версии, в том числе и устаревшие (но от этого не ставшие хуже), находятся на различных ресурсах, специализирующихся на размещении и распространении программного обеспечения.
Потратив несколько минут на загрузку Skype и его установку на компьютер или мобильный гаджет, вы всегда сможете оставаться на связи с родными, близкими, друзьями и коллегами, находящимися в любой точке земного шара!
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