Каждый желающий может скачать бесплатный Скайп на портале популярных программ Fsportal. Пожалуй, главное достоинство в том, что скайп дает возможность общаться с миллионами пользователей, находящихся в разных уголках света, бесплатно. При этом вы не только слышите голос собеседника, но и видите его. Именно благодаря этой особенности Skype стирает границы между людьми. Примечательно и то, что пользователь может через Скайп позвонить на мобильный или домашний телефон другого абонента. Данная услуга предоставляется по выгодным расценкам. Настолько выгодным, что некоторые операторы мобильной связи выступали и выступают за запрет использования Skype.