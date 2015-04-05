Гостиницы у метро Октябрьская — лучший вариант для путешественника

Posted 5 апреля 2015,, 04:30
Published 5 апреля 2015,, 04:30
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Столица России Москва как магнит притягивает любознательных туристов. Многие люди в свой очередной отпуск специально приезжают сюда, чтобы поближе познакомиться с многочисленными достопримечательностями, которые в этом городе встречаются буквально на каждом шагу. А есть и такие, которые едут отдыхать в другое место, но на обратном пути задерживаются на несколько дней в столице, чтобы своими глазами увидеть самые знаковые достопримечательности этого древнего города.
В этот список обязательно входят: Красная площадь, Кремль, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя и еще целый ряд архитектурных и исторических памятников. Помимо достопримечательностей, достойных внимания туристов, в Москве имеется большое количество различных культурно-развлекательных заведений.
Прежде чем отправиться в столицу, предусмотрительные путешественники заранее беспокоятся о месте для временного проживания. Большим спросом у гостей города пользуются гостиницы и отели, расположенные в центре города, а также те, которые находятся в непосредственной близости от значимых достопримечательностей или станций метро.
Гостиницы у метро Октябрьская располагаются в Центральном Административном округе. Этот район, являющийся сердцем столицы, богат архитектурными и культурными памятниками. Здесь же находятся административные здания и офисы многих крупных компаний. Поэтому гостиничные заведения, расположенные в этом районе, интересуют не только туристов, но и командировочных и деловых людей. Остановившись в одном из них, можно совершать пешие прогулки по улицам, пропитанным духом старой Москвы, и любоваться старинными особняками.
Инфраструктура района развита очень хорошо. Помимо особняков, здесь располагаются 13 храмов и множество культурно-развлекательных центров. Среди них: Третьяковская галерея, Театр эстрады, центр современной культуры «Гараж», крытый каток «Русский лед», ночной клуб «Точка» и так далее. В Замоскворечье, как в старину назывался этот район, имеется достаточное количество кафе, баров и ресторанов.
Поскольку желающих остановиться в этом районе всегда много, номера в гостинице или отеле рекомендуется бронировать задолго до поездки. Воспользовавшись системой раннего бронирования, можно сэкономить на проживании достаточно крупную сумму и потратить ее на развлечения или на шопинг.