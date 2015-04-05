Гостиницы у метро Октябрьская — лучший вариант для путешественника

Столица России Москва как магнит притягивает любознательных туристов. Многие люди в свой очередной отпуск специально приезжают сюда, чтобы поближе познакомиться с многочисленными достопримечательностями, которые в этом городе встречаются буквально на каждом шагу. А есть и такие, которые едут отдыхать в другое место, но на обратном пути задерживаются на несколько дней в столице, чтобы своими глазами увидеть самые знаковые достопримечательности этого древнего города.