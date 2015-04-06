Обзор Киа Рондо 2010

Kia Rondo 2010 года оснащена большими фарами на боковых сторонах бампера, в которых можно разместить дополнительные противотуманные фонари. Также она имеет двухуровневую решетку радиатора, комплект принадлежностей, включая визуальную вспышку и высокие колесные арки. Снаружи также фигурируют стандартные зеркала, автоматические фары и 16 или 17-дюймовые колеса. Дополнительное оборудование также включает крышу с окошком, противотуманные фонари, обвесы по бокам и хромированные ручки на дверях. Данный автомобиль предлагают в аренду многие отели москвы недорого цены на которые можно найти в интернете.