Обзор Киа Рондо 2010

Posted 6 апреля 2015,, 03:25
Published 6 апреля 2015,, 03:25
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Kia Rondo является продолжением предыдущей модели Кia Sedona. Ее конкуренты — это другие минивэны, например, новый Mazda5.
Kia Rondo 2010 года оснащена большими фарами на боковых сторонах бампера, в которых можно разместить дополнительные противотуманные фонари. Также она имеет двухуровневую решетку радиатора, комплект принадлежностей, включая визуальную вспышку и высокие колесные арки. Снаружи также фигурируют стандартные зеркала, автоматические фары и 16 или 17-дюймовые колеса. Дополнительное оборудование также включает крышу с окошком, противотуманные фонари, обвесы по бокам и хромированные ручки на дверях. Данный автомобиль предлагают в аренду многие отели москвы недорого цены на которые можно найти в интернете.
Если говорит о салоне, то Kia Rondo 2010 года оснащена округлой приборной панелью, сапунами, центральными средствами управления и вместительным бардачком. Благодаря сиденьям в третьем ряду этот автомобиль может разместить до семи пассажиров. В автомобиле Kia Rondo 2010 года было добавлено места в третьем ряду сидений для двоих человек, а также сигнальные индикаторы на боковых зеркалах и показатели Eco-мотора.
Рондо также оснащена кондиционером в стандартной комплектации, электрическими стеклоподъемниками, центральным замком, вспомогательным входом без ключа и 50/50-сплитовым третьим рядом сидений.
Kia Rondo 2010 года предлагает два варианта двигателей — четырехцилиндровый и небольшой мотор V-6. Основная модель Kia Rondo оснащена 2.4-литровым двигателем с четырьмя цилиндрами. Он дает мощность 175 лошадиных сил и 169 фунтов вращающего момента. Это все обеспечивается благодаря автоматической коробке передач с четырьмя скоростями. Возможен и вторая комплектация мотора. В нее входит 2.7L двигатель V6, который обеспечивает мощность приблизительно 192 лошадиных силы и 184 фунта вращающего момента с автоматической коробкой передач с пятью скоростями.
Обе коробки передач оснащены рычагом, с помощью которого можно переключиться на ручной режим. В этом заключается небольшое изменение в сравнении с предшественником.
На Kia Rondo больше всего похожи модели Suzuki Kizashi и Nissan Altima. Эти автомобили дают в аренду некоторые отели иматры на карте, которые найти совсем не сложно. Если вы планируете приобрести Рондо, то, возможно, вам стоит сравнить три машины и выбрать наиболее подходящую для себя.