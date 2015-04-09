«Наследники победы»: тагильчане выступили на конкурсе по кулинарии и сервису

Участниками конкурса стали 85 человек - студенты, а также выпускники профильных учебных заведений из 16 муниципальных образований Свердловской области в возрасте до 23 лет. Среди них были и юные кулинары Нижнего Тагила – студенты Нижнетагильского торгово-экономического колледжа и повар кафе «Старый город».