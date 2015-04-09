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Posted 9 апреля 2015, 11:35

Published 9 апреля 2015, 11:35

Modified 14 декабря 2023, 15:53

Updated 14 декабря 2023, 15:53

«Наследники победы»: тагильчане выступили на конкурсе по кулинарии и сервису

9 апреля 2015, 11:35
Молодые кулинары Нижнего Тагила достойно выступили на областном молодежном конкурсе по кулинарии и сервису «Наследники Победы».

Конкурс был посвящен 70-летию Победы и проводился в начале апреля на площадке Центра международной торговли в Екатеринбурге. Его организовали Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области совместно с Ассоциацией кулинаров Свердловской области и выставочным обществом «Уральские выставки».

Участниками конкурса стали 85 человек - студенты, а также выпускники профильных учебных заведений из 16 муниципальных образований Свердловской области в возрасте до 23 лет. Среди них были и юные кулинары Нижнего Тагила – студенты Нижнетагильского торгово-экономического колледжа и повар кафе «Старый город».

В командных соревнованиях «Презентация образовательного учреждения» и фотоконкурсе «Моё лучшее блюдо», «Я в профессии» среди семи команд из городов Качканар, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Североуральск, Екатеринбург, команда ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж» заняла в презентации - 1 место, в фотоконкурсе - 2-е место.

В индивидуальных соревнованиях в номинации «АРТ-КЛАСС», студентка ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж» Елизавета Сухомлинова завоевала серебряную медаль из 44 участников.

За активное участие в мероприятиях конкурса и за сохранение традиций приготовления русской (уральской) кухни дипломами и статуэтками конкурса были награждены «Нижнетагильский торгово-экономический колледж», ООО «Торговый Дом «Элинта» и кафе «Старый город», сообщили в управлении промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города.

#Общество#Выставка#Праздник#Конкурс#Студенты#День Победы#Торт#Кулинария
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