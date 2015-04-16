TagilCity.ru выяснил, почему некоторые детские сады в Нижнем Тагиле работают без лицензии

Posted 16 апреля 2015, 09:55
Published 16 апреля 2015, 09:55
Modified 4 августа 2022, 21:39
Updated 4 августа 2022, 21:39
В редакцию городского портала обратилась пользовательница Мария. Три месяца назад она записала своего ребенка в садик №165 (Карла Маркса, 59). Однако до сих пор тагильчанка не воспользовалась его услугами, поскольку ей предложили только присмотр и уход за 4-х летним ребенком без каких-либо образовательных программ. Более того, по словам мамочки, ей порекомендовали забирать ребенка уже в 16:00: «В садике только нянечки, пока заниматься с детьми некому», - пояснили девушке.
Подобная проблема возникла и у некоторых родителей, которые устроили своих чад в садик №189 по улице Калинина. Елена сетует:
Садик открыли, по телевизору показали, мэр приезжал, а на деле штат не набран, воспитателей и педагогов не хватает, медработника нет. Мне как-то страшно отдавать ребенка в такой садик, пусть даже на полдня.
TagilCity.ru, в первую очередь, обратился за комментарием в Управление образования администрации Нижнего Тагила. О сложившейся ситуации и сроке ее решения рассказала Татьяна Удинцева, заместитель начальника управления образования:
Все документы на получение лицензии уже отправлены в Министерство образования и в ближайшее время лицензия у данного детского сада [по К.Маркса, -ред.] обязательно будет. И мы сразу будем набирать педагогических работников. Мы не могли набирать педагогов, пока образовательная деятельность не была пролицензирована. Сейчас детский сад оказывает только одну услугу – присмотр и уход, когда за ребенком присматривают, пока он гуляет, спит, кушает. Отрабатываются элементарные навыки по уходу за собой, режимные моменты. Данный детский сад рассчитан на 110 детей, путевки всем ребятишкам уже выданы.
Что касается садика по улице Калинина: все путевки были выданы, а документы они отправили даже раньше.
Поэтому до конца апреля все лицензии в данных детских садах будут получены точно.
В самом детском садике №165 (он, кстати, называется «Солнечный зайчик») проблемы никакой не видят. С журналистом TagilCity.ru поговорила заведующая детским садом Лобанова Елена Павловна:
Такая задержка – нормальная процедура прохождения лицензирования детского сада, она обычно занимает 45 дней с момента подачи документов. Мы можем оказывать пока только присмотр и уход. Садик работает с 7 утра до 7 вечера, мы кормим детей, как положено. Некоторым родителям я предлагаю походить на адаптацию в детский сад, чтобы ребенок привык к условиям. Никому из обратившихся мы не отказали.
TagilCity.ru удалось выяснить мнение родителей, которые уже водят своих деток в данный детский садик.
Мы очень рады, что сюда попали. Садик новый и место хорошее. Проблем никаких не видим.
Нам говорили, что педагогов будут принимать гораздо позже, но мы пока маленькие, нам без разницы. Смотрят, кормят – вполне достаточно.
Очевидно, что в данной ситуации можно сказать одно: терпение, только терпение. Совсем скоро садики заработают на 100%, штат будет набран, а счастливые родители будут водить своих чад в достойный детский сад.
Напомним, в 2014 году в декабре в Нижнем Тагиле открыли еще один детский сад - на ул. Свердлова. На Вагонке также сейчас идет строительство детского сада на ул. Алтайская. TagilCity.ru будет следит за развитием ситуации.
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