TagilCity.ru выяснил, почему некоторые детские сады в Нижнем Тагиле работают без лицензии

Все документы на получение лицензии уже отправлены в Министерство образования и в ближайшее время лицензия у данного детского сада [по К.Маркса, -ред.] обязательно будет. И мы сразу будем набирать педагогических работников. Мы не могли набирать педагогов, пока образовательная деятельность не была пролицензирована. Сейчас детский сад оказывает только одну услугу – присмотр и уход, когда за ребенком присматривают, пока он гуляет, спит, кушает. Отрабатываются элементарные навыки по уходу за собой, режимные моменты. Данный детский сад рассчитан на 110 детей, путевки всем ребятишкам уже выданы.